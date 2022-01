Black Shark 4 Pro – Será que ainda vale a pena por cerca de 500 €?

Um dos smartphones que marcou o ano de 2021 foi o Black Shark 4 Pro que surgiu por diversas vezes destacado como o equipamento de topo com melhor desempenho do mercado, ainda mais considerando que estamos a falar de um smartphone dedicado ao gaming.

Mas com quase um ano no mercado e na eminência de surgir a série 5, será que o Black Shark 4 Pro ainda vale a pena com um preço a rondar os 500 €?

Sob a alçada a grande marca Xiaomi, a Black Shark assumiu a divisão dos smartphones gaming e respetivos acessórios. Entretanto, esta marca sairá do domínio da gigante chinesa e passará para as mãos da Tencent Games.

A série Black Shark 4 lançada no ano passado com quatro modelos destacou-se entre a concorrência de topo com alguns dos smartphones com melhor desempenho do mercado e o Black Shark 4 Pro foi um deles, até sair o Black Shark 4S Pro.

Atualmente, com quase um ano no mercado, os seus atributos fazem dele ainda uma excelente escolha, principalmente face ao seu preço que ronda os 500 €, e aqui já vou avançado com a resposta à pergunta inicial. Mas é preciso dar a conhecer alguns dos seus atributos.

Black Shark 4 Pro - os atributos

O Black Shark 4 Pro é um smartphone equipado com o Snapdragon 888, com 8 ou 12 GB de RAM e com 256 GB de armazenamento. Estas são os requisitos mínimos para um topo de gama de 2021, sendo que o que vem a seguir é que é realmente interessante, principalmente no segmento gaming.

O ecrã de 6,67" tem tecnologia Super AMOLED e uma taxa de atualização de 144 Hz, sendo que suporta HDR10+ e um brilho máximo de 1300 nits. Este ecrã ainda oferece uma resolução FullHD+ de 1080 x 2400 píxeis.

O sistema de som conta com dois altifalantes para reprodução de som em stereo e há ainda jack de áudio de 3,5mm. Apesar de ter Bluetooth 5.2 e de ser capaz de comunicar com dispositivos de áudio sem fio com grande fiabilidade e sem desfasamento, a verdade é que para muitos, a opção de altifalantes com fios continua a ser a opção ideal. Além disso, já poucos smartphones desta gama oferecem tal característica.

Outro pormenor, prende-se com o facto de ter gatilhos para jogo que são acionados apenas sob a ordem do utilizador. Estes botões posicionados na lateral, trarão ao jogo uma experiência elevada.

O foco desta máquina não é a fotografia, ainda assim oferece um sistema de câmara triplo na traseira, com a câmara principal de 64 MP, ultrawide de 8 MP e macro de 5 MP, com capacidade de gravação de vídeo a 4K a 60fps. A câmara frontal é de 20 MP.

A velocidade de carregamento é também outro fator importante, o smartphone Black Shark 4 Pro com bateria de 4500 mAh carrega a uma velocidade máxima de 120W, o que significa que o carregamento do 0 aos 100% demora apenas 15 minutos.

Especificações gerais

BLACK SHARK 4 PRO Ecrã 6,67"AMOLED; 2400 x 1080 píxeis; taxa de atualização de 144 Hz; taxa de frequência de resposta 720 Hz; brilho máximo de 1.300 nits Processador Qualcomm Snapdragon 888; GPU Adreno 660 RAM 8/12 GB LPDDR5 Armazenamento 256 GB Câmara traseira 64 MP (grande angular), f/1.79 + 8 MP (ultra grande angular de 120º), f/2.2 + 5 MP (macro), f/2.4 Câmara frontal 20 MP, f/2.45 Bateria 4.500 mAh; carregamento rápido a 120 W Conectividade 5G e 4G; WiFi 6; Bluetooth 5.2; NFC Dimensões e peso 163,83 x 76,35 x 9,9 mm + 220 gramas Outros Refrigeração líquida; gatilhos para jogo; Leitor de impressões digitais lateral

O preço do Black Shark 4 Pro é, atualmente, de 537 €, já com descontos de loja e taxas associadas incluídos. Os primeiros 500 compradores poderão ter ainda como presente uns earbuds TWS Lucifer T2 da Black Shark.

Black Shark 4 Pro