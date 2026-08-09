Cuidado com o frigorífico! Truque do TikTok destrói smartphone em minutos
Meter o smartphone no frigorífico para arrefecer parece uma solução rápida e eficaz nos dias mais quentes do verão. Esta técnica ganhou popularidade no TikTok, prometendo resolver em poucos minutos o sobreaquecimento causado pelo uso. No entanto, o que parece ser uma dica mágica é, na verdade, um atalho para a destruição do smartphone.
Conselhos do TikTok raramente são fidedignos
O principal problema desta prática não é apenas a baixa temperatura, mas a mudança brusca do ambiente térmico. Quando um dispositivo quente é exposto ao ar frio de um frigorífico, o vapor de água presente no interior do smartphone condensa-se instantaneamente. Este fenómeno cria pequenas gotas de água sobre a placa principal, os circuitos e os conectores.
Mesmo que o smartphone tenha certificação de resistência à água (IP67 ou IP68), essa proteção aplica-se apenas ao arrefecimento gradual e à entrada de líquidos pelo exterior. Não protege contra a humidade que se forma a partir do interior devido à variação súbita de temperatura.
Além da humidade, os componentes eletrónicos sofrem com a dilatação e contração dos materiais. Os elementos internos expandem com o calor e contraem rapidamente com o frio. Este choque mecânico pode provocar microfissuras internas, que acabam por causar curtos-circuitos, avarias irreversíveis na placa principal ou falhas na bateria de iões de lítio. Esta é extremamente sensível a oscilações térmicas extremas.
@itsprincemarko Putting your phone in the Fridge helps actually 📲 #android #androidtips #princetechtips ♬ original sound - Prince Marko
Arrefecer o smartphone em segurança
Se o smartphone apresentar avisos de sobreaquecimento ou ficar desconfortável ao toque, a melhor abordagem passa pela prevenção e pelo arrefecimento gradual. O objetivo deve ser dissipar o calor de forma natural, sem expor os circuitos a choques térmicos.
- Retirar de imediato a capa de proteção, pois esta retém o calor gerado
- Fechar todas as aplicações em segundo plano ou desligar o smartphone por alguns minutos
- Colocar o telemóvel num local à sombra, num ambiente fresco e bem ventilado, longe da luz solar direta
- Evitar recarregar a bateria enquanto o smartphone estiver quente, já que o processo de carregamento gera calor
- Posicionar o dispositivo perto de um ventilador ou num fluxo de ar suave para acelerar a dissipação sem criar condensação
As soluções milagrosas promovidas nas redes sociais raramente têm em conta a física dos materiais. Perante uma mensagem de aviso de temperatura, a paciência continua a ser o método mais eficaz e seguro para preservar a vida útil do smartphone.
Então ter o telefone colocado na saída do ar condicionado do carro no verão não é boa ideia, certo?