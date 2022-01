A mineração de criptomoedas continua a ser um dos assuntos mais falados no mundo tecnológico. Para esta atividade, os mineradores usam sobretudo placas gráficas, sendo que os mais recentes modelos da gama Nvidia GeForce RTX 30 são os mais procuradas. Mas os chips da AMD também são amplamente usados para esta finalidade.

No entanto, de acordo com o que foi agora revelado, a AMD Radeon RX 6900 XT é a pior placa gráfica para minerar criptomoedas. E parece que, com este chip, os mineradores precisam de um pouco mais do que 3 anos para recuperar o investimento feito apenas na GPU.

AMD Radeon RX 6900 XT é a pior GPU para mineração

Uma vez que a valorização das criptomoedas é bastante instável, muitas pessoas com intuito de se iniciarem no mundo da mineração analisam bem os equipamentos disponíveis, pesando o preço dos mesmos e o desempenho oferecido. E dependendo do grau de conhecimento e ambição, os utilizadores podem ir desde apenas algumas unidades de GPUs na sua casa até à criação de sistemas de mineração de grandes dimensões.

E para facilitar um pouco o 'trabalho de casa', o grupo de mineradores russo "ProTON" revelou uma lista com vários detalhes importantes sobre o desempenho de diversas placas gráficas Nvidia e AMD na extração de criptomoedas.

Segundo a lista, a GPU AMD Radeon RX 6900 XT consegue oferecer uma taxa de hash de 56,44 MH/s. Com este desempenho, e tendo em conta o valor do equipamento, minerar com este modelo levaria mais de 38 meses para que o minerador recupere apenas o montante investido no chip gráfico.

Mas com os poderosos modelos GeForce RTX 3080 Ti (88,37 MH7s) e GeForce RTX 3090 (61,79 MH/s) o cenário não é melhor. Isto porque demoraria entre 36 a 37 meses de extração de moedas para recuperar o valor de compra com estes equipamentos.

Por sua vez, parece que o melhor investimento será uma GPU de jogos mais barata, como a GeForce GTX 1660 onde o minerador conseguiria reaver o valor da gráfica em apenas 28 meses.