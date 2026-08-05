Google Pixel Watch 5: leak revela a ficha técnica completa antes da apresentação oficial

A Google parece estar a ter dificuldade em manter a série Pixel Watch 5 em segredo. A poucos dias do evento Made by Google, sabem-se novos detalhes sobre a próxima geração do smartwatch da gigante tecnológica.

O que já se sabia sobre os novos Pixel Watch

A Google prepara-se para apresentar oficialmente a sua nova geração de smartphones Pixel 11 no dia 12 de agosto, e tudo indica que a série Pixel Watch 5 vai marcar presença no mesmo evento, ainda que a Google não o tenha confirmado oficialmente.

Nas últimas semanas, já tinham sido revelados os preços, as cores e a data de lançamento do novo relógio. Mais tarde, através da Google Play Console, surgiram os primeiros indícios sobre o processador e a memória RAM. Faltava, no entanto, conhecer a ficha técnica na íntegra.

Processador, armazenamento e bateria reforçados

Ao nível do hardware, a Pixel Watch 5 deverá manter o ecrã AMOLED LTPO Actua 360, com 320 ppp e brilho até 3000 nits, exatamente como na Pixel Watch 4.

As alterações mais relevantes deverão estar no processador e na memória. Segundo a informação avançada, o novo modelo passará a contar com o Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, associado ao coprocessador Cortex-M55, prometendo um desempenho ligeiramente superior ao da geração anterior.

O armazenamento interno duplica, subindo de 32 GB para 64 GB. Já a bateria regista um ligeiro aumento de capacidade, de 325 mAh para 332 mAh no modelo de 41 mm, e de 455 mAh para 465 mAh na versão de 45 mm. A autonomia anunciada mantém-se, contudo, inalterada face ao modelo anterior.

A conectividade (Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC e UWB) e a resistência (5 ATM e certificação IP68) não deverão sofrer alterações.

Wear OS 7.0 e Gemini Intelligence

A grande novidade ao nível do software deverá ser a chegada do Wear OS 7.0, que integra a funcionalidade Gemini Intelligence.

Esta ferramenta promete tornar o relógio mais proativo, antecipando necessidades do utilizador e sugerindo ações com base no contexto do momento.

A bracelete desportiva incluída também deverá ser renovada, passando a ser fabricada em HNBR (borracha nitrílica hidrogenada), um material diferente do fluoroelastómero usado na Pixel Watch 4, embora seja esperado que o sistema de tamanhos S e L se mantenha.

Novas cores: destaque para o Pyrite Satiné

Quanto às cores, a Pixel Watch 5 de 45 mm estará disponível em Preto Fosco (bracelete Preto Vulcânico), Prata Polida (bracelete Névoa) e Pyrite Satiné (bracelete Oliva). Já a versão de 41 mm soma ainda uma quarta opção, exclusiva deste tamanho, o Champagne Dourado, com bracelete Rosa Pêssego.

O tom Pyrite Satiné deverá ser a verdadeira novidade desta geração, por não existir na série Pixel Watch 4.

Preços e data de lançamento da nova série Pixel Watch

A série Pixel Watch 5 da Google deverá chegar às lojas a 20 de agosto de 2026, juntamente com a família Pixel 11. É esperado que os preços se mantenham estáveis para a versão de 45 mm, mas subam nos modelos de 41 mm:

41 mm Bluetooth/Wi-Fi: 419 euros

41 mm 4G LTE: 519 euros

45 mm Bluetooth/Wi-Fi: 449 euros

45 mm 4G LTE: 549 euros

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