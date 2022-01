Black Shark deixará de ser oficialmente uma marca da Xiaomi

A Xiaomi tinha na sua marca Black Shark a aposta certeira dedicada ao segmento gaming. A qualidade dos produtos é indiscutível, tal como o próprio desempenho em jogo. Apesar de vermos a Black Shark a apresentar-se de forma independente ao mercado, tinha a grande máquina da Xiaomi por trás.

Agora tudo poderá mudar. A divisão gaming da Black Shark será vendida por mais de 415 milhões de euros.

Com smartphones de sucesso e nos tops dos mais poderosos do mercado, a Black Shark tem vindo a cimentar a sua posição no segmento gaming. Por exemplo, o modelo4S Pro equipado com o processador Snapdragon 888+ é o modelo com melhor desempenho no mercado chinês, segundo os dados da Antutu.

Além de smartphones, no portfólio da fabricante existe uma série de acessórios como gatilhos para acoplar ao smartphone, comandos, coolers magnéticos, earbuds ou auscultadores com fios...

Xiaomi diz adeus à Black Shark

A Black Shark não tinha a marca Xioami como bandeira para o seu sucesso, mas a verdade é que estamos a falar de mais uma que opera no seu enorme ecossistema.

Segundo começa a ser avançado, a Tencent Games estará prestes a adquirir a divisão Black Shark Gaming da Xiaomi num acordo no valor de aproximadamente CNY 3 bilhões, o que representa mais de 415 milhões de euros.

A Tencent Games tem hoje acordos importantes com fabricantes como a ASUS, com os seus ROG Phone, e com a Nubia, também neste segmento mobile e a compra da unidade de gaming poderá ser um passo importante nas suas ambições para o metaverso. No entanto, as informações ainda são escassas.