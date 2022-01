Roblox: Jogador foi banido e obrigado a pagar 150 mil dólares por ordem do tribunal

Roblox é atualmente uma das mais populares plataformas de jogos, especialmente entre os mais jovens. E tal como noutros locais onde estejam muitas pessoas, também aqui se encontram vários tipos de jogadores, desde os mais pacíficos, até aos mais problemáticos e conflituosos.

Nesse sentido, há agora informações de que um jogador do Roblox foi banido da plataforma e condenado pelo tribunal a pagar uma coima de 150 mil dólares.

Jogador do Roblox banido e condenado a multa de $150 mil

O jogador e youtuber Benjamin Robert Simon, conhecido por Ruben Sim, foi novamente banido do Roblox. E dizemos 'novamente' pois esta já não é a primeira vez que tal acontece, mas nem assim parece que o jogador aprendeu a lição.

Mas para além de estar mais uma vez proibido de aceder à plataforma, Sim foi agora também condenado a pagar uma multa de 150 mil dólares (cerca de 133 mil euros) por ordem judicial. O motivo prende-se com o facto do jogador praticar ameaças terroristas e apelar ao nazismo nos jogos da plataforma.

Foi o Tribunal da Califórnia, nos EUA, que condenou Sim no seguimento de um processo judicial movido pela Roblox Corporation, onde acusava o jogador dessas práticas desadequadas acima descritas. Na ação inicial, a empresa do Roblox havia pedido uma indeminização de 1,6 milhões de dólares (~1,4 milhões de euros). Mas o tribunal diminuiu o valor para 150 mil dólares depois de se chegar a um acordo.

Ruben Sim já havia sido banido da plataforma por diversas vezes, mas conseguir regressar sempre através da criação de novos perfis. Mas desta vez a situação é diferente, e caso o youtuber regresse, a condenação poderá tornar-se ainda mais pesada.

Este processo teve início no mês de novembro de 2021, e a Roblox Corporation referiu que o jogador havia sido banido pela primeira vez 'há anos' depois de assediar jogadores com ofensas racistas e homofóbicas, violência sexual e apelar ao nazismo. Mas como Sim regressava sempre, desta vez a empresa optou por o processar.

Para além destas acusações, a empresa indica ainda que o jogador roubava os perfis de outras pessoas para aceder aos jogos e ofender os jogadores com termos homofóbicos e racistas, cometer assédios sexuais e fazer upload de imagens de Adolph Hitler nos jogos. Agora, Ruben Sim concordou em não voltar a criar, publicar ou partilhar “falsas ameaças de atividade terrorista relacionadas com a Roblox“.

O youtuber está ainda proibido de fazer declarações falsas sobre o Roblox, incentivar à violência contra funcionários da Roblox Corporation, aproximar-se dos escritórios da empresa e gravar vídeos que incentivem a violação dos termos de utilização, assim como apelar ao regresso de outros jogadores banidos.

Ganhava dinheiro com ameaças terroristas

O canal do youtube de Ruben Sim conta com mais de 700 mil seguidores E nele o youtuber publicava as ameaças terroristas relacionadas com o Roblox e ainda conseguia lucrar com isso. No processo, os advogados da Roblox Corporation disseram que o youtuber até havia delineado um ataque que interrompeu temporariamente a apresentação da Roblox Developers Conference (RDC), em São Francisco, no mês de outubro de 2021.

O jogador também já partilhou um vídeo no seu canal onde comenta esta decisão judicial.