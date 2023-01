Nomes de 14 mil trabalhadores expostos depois de ataque informático à Segurança Social

Foi em novembro de 2022 que o Instituto de Segurança Social foi alvo de um ataque informático. O ataque estaria sob investigação e agora, na sequência de uma audição na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, Paula Salgado, presidente do Instituto de Informática, afirmou que os nomes de 14 mil trabalhadores da Segurança Social foram expostos.

No entanto, os "dados pessoais dos cidadão e contribuintes" não foram comprometidos.

O caso remonta a novembro de 2022, quando o Instituto de Segurança Social foi atacado por cibercriminosos, no entanto, não eram conhecidos desenvolvimentos da investigação.

Na altura, em comunicado, foi referido que a Segurança Social tinha sido "alvo de um ciberataque que resultou numa intrusão intencional e maliciosa na sua rede informática. Da investigação forense do incidente de segurança, não foi apurado, até ao momento, qualquer facto que permita concluir ter havido acesso indevido a dados de cidadãos ou de empresas".

Nomes de funcionários da Segurança Social expostos

Paula Salgado, presidente do Instituto de Informática, foi ouvida esta manhã no Parlamento, na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, requerida pelo PCP para esclarecimento do caso.

Segundo Paula Salgado,

Foram expostos dados dos trabalhadores da Segurança Social, nomeadamente o nome, [no entanto], não houve qualquer comprometimento de dados pessoais de cidadãos e contribuintes.

Segundo a informação revelada no inquérito, foram afetados 14 mil contas de trabalhadores da Segurança Social. No entanto, conforme agurmentou “com esta informação não é feito nada”, já que alega que “o nome não é a chave, o código de utilizador é que é a chave”.