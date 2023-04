ASUS anuncia a sua consola ROG Ally que é duas vezes mais poderosa que a Steam Deck

O mercado das consolas portáteis está ao rubro. Embora a mais popular continue a ser a Nintendo Switch, temos atualmente ao dispor no mercado vários outros modelos criados por outras marcas. Agora a ASUS confirma a existência da sua consola ROG Ally que será até duas vezes mais poderosa do que a Steam Deck da Valve.

Consola portátil ASUS ROG Ally é mesmo uma realidade!

A ASUS decidiu anunciar a sua nova consola portátil no dia 1 de abril e, por isso mesmo, não foi levada muito a sério, pois os utilizadores consideraram que se tratava de uma notícia do dia das mentiras. Talvez a data escolhida não tenha mesmo sido a melhor, contudo o equipamento existe mesmo e tudo indica que será uma máquina bem potente.

A novidade foi então confirmada depois no passado dia 3 de abril e o nome da consola é ASUS ROG Ally. Tal como as outras consolas deste género, o modelo da marca taiwanesa é baseado em hardware x86 e no sistema operativo Windows.

O design é característico de um equipamento dedicado ao mundo gaming, contanto com vários botões ao estilo da Xbox, sendo também um produto licenciado para oferecer ao utilizador suporte total à biblioteca de jogos da plataforma Xbox Game Pass. Já o Windows vai dar acesso aos jogos da Steam, entre outros serviços.

O equipamento da ASUS é baseado numa APU AMD Ryzen, ou seja, uma junção de CPU e GPU da marca de Lisa Su. Os gráficos devem ser baseados na arquitetua RDNA3 da mesma marca.

Como seria de esperar, muitas destas novas consolas acabam por ser comparadas à Steam Deck da Valve, sendo que a ASUS ROG Ally tem umas dimensões semelhantes à consola da marca rival, com 280 mm de comprimento, 113 mm de altura e 39 mm de espessura. Já no que respeita ao peso, a consola da ASUS pesa 608 gramas contra 669 da Steam Deck.

As duas consolas têm um ecrã de 7 polegadas e o modelo taiwanês oferece uma resolução Full HD de 1.920 x 1.080 pixels a 120 Hz com tempo de resposta de 5 milissegundos e brilho máximo de 500 nits. Espera-se que a ROG Ally seja uma consola silenciosa graças ao seu design com ventoinhas duplas. Conta ainda com o clássico detalhe de iluminação LED RGB.

Para já ainda não foram revelados detalhes sobre o preço nem sobre a data de lançamento desta nova consola portátil da ASUS, mas espera-se que chegue no segundo semestre deste ano.