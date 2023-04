Polestar 2 ultrapassa Tesla Model 3 e torna-se o carro elétrico mais popular na Alemanha

Quando ensaiámos o Polestar 2 deixámos logo essa nota. Estamos perante um carro com excelente qualidade de construção, com um design apetecível e um poder de condução que vicia. Os alemães gostam de carros bem feitos, bonitos e que ofereçam uma sensação de robustez ao volante. Apesar do Tesla Model 3 ser um ícone no segmento dos elétricos, o Polestar tem um toque nórdico que entusiasma o mercado.

A preferência dos clientes na hora de comprar um carro

O Polestar 2 foi o carro elétrico mais popular da Alemanha em 2022, superando rivais como o Tesla Model 3, Tesla Modelo Y, e Volkswagen ID.4 num dos mercados automóveis mais exigentes do mundo. Além disso, a marca detida pela empresa chinesa Geely conseguiu mesmo escrever o seu nome nas dez primeiras posições gerais, que incluem favoritos de longa data como o Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Ford Focus, e Skoda Octavia.

De acordo com a LeasePlan, empresa que divulgou os resultados no mês passado, a variante mais popular do Polestar 2 foi o Long Range Dual Motor, com a versão Single Motor em segundo lugar na lista dos carros elétricos mais populares da Alemanha em 2022.

O Dacia Spring acessível também está entre os três primeiros, enquanto modelos mais caros como o Ford Mustang Mach-E e Tesla Model 3 passaram para o top 10.

A lista completa é a seguinte:

Polestar 2 Long Range Dual Motor (10,6%) Polestar 2 Single Motor (9,7%) Dacia Spring (8,6%) Skoda Enyaq iV (6,9%) Renault Twingo Electric (6,3%) Tesla Model 3 Long Range (5,5%) Ford Mustang Mach-E (4,3%) Volkswagen ID.4 Pro Performance (3,3%) Tesla Model Y Long Range (3,2%) Mini Cooper SE (2,3%)

Na classificação geral, que inclui veículos com motor de combustão, o Polestar 2 está na 10.ª posição, com a versão Long Range Dual Motor a representar 1,33% do volume total de carros de empresa alugados no ano passado através da LeasePlan na Alemanha.

No futuro, devem ser criados incentivos mais fortes para os carros elétricos, para que cada vez mais condutores nas empresas possam mudar para a tração elétrica e possamos tornar toda a lista dos 10 primeiros mais verde.

Disse Christopher Schmidt, diretor comercial da LeasePlan na Alemanha.

O Polestar 2 registou um grande aumento de ano para ano, com cerca de 51.000 unidades vendidas globalmente em 2022, um aumento de quase 80% em relação ao ano anterior.