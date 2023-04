Google corta regalias aos funcionários e aumenta tempo de utilização de PCs

A Google está empenhada em reduzir os seus custos. Depois dos despedimentos em massa, a empresa liderada por Sundar Pichai, prepara-se para fazer mais cortes que vão afetar diretamente os trabalhadores.

O anúncio dos cortes na Google foi feito diretamente pela diretora financeira da empresa, Ruth Porat, num e-mail enviado para todos os trabalhadores.

Google corta nas regalias, no material de escritório e os PCs passam a durar mais tempo

Segundo a CNBC, os cortes irão abranger algumas regalias que a empresa dá aos trabalhadores nos escritórios, como cantinas sempre abertas, espaços para café, ginásios... até ao corte de material de escritório e substituição frequente dos computadores.

Alguns cafés e microcozinhas vão ser encerrados. Os espaços que se mantêm em funcionamento, por sua vez, passam a ter horários limitados em relação ao número de funcionários que frequentam os escritórios, que são cada vez menos.

O corte irá afetar mesmo os fornecedores externos, passando a haver uma escolha com base no custo mais baixo.

A mensagem partilhada remete os funcionários aos esforços que tiveram que ser feitos em 2008, aquando da crise financeira mundial, "tal como fizemos em 2008, faremos uma análise para identificar outras áreas de gastos que não são tão necessários quanto deveriam ou não se adaptam à nossa capacidade".

A Google começou o ano a demitir cerca de 12 mil funcionários, naquela que foi uma onda de despedimentos massivos no seio das grandes empresas tecnológicas. No caso da Google, estas demissões representaram cerca de 6% da sua força de trabalho. As demissões foram justificadas com uma desaceleração do crescimento das vendas depois de um aumento recorde do número de funcionários, muito motivado pelos desafios impostos pela pandemia.