Carro elétrico com velocidades manuais? Toyota vai produzir e incluir barulho do motor

Os entusiastas dos carros térmicos têm, a par de outros, como o barulho do motor a dar de si, um gosto generoso pelas mudanças manuais, pela "verdadeira condução". Ora, a Toyota já havia falado disto, mas, agora, houve quem se sentasse ao volante e testasse um carro elétrico com as velocidades simuladas.

A Toyota não se quer desfazer dos carros térmicos na totalidade e parece estar a dar tudo para conseguir manter aquilo que muitos dos condutores mais prezam: as velocidades manuais. A fabricante japonesa deverá estar a trabalhar nesta tecnologia há vários anos e, de facto, as primeiras patentes sobre o assunto datam de 2017.

Num futuro que se prevê ser dominado por elétricos, equipados com mudanças automáticas, a Toyota planeia desenvolver uma espécie de caixa de velocidades manual, incluindo até o pedal de embraiagem, e assegurar os sons do motor, ainda que artificiais. Esta inovação nunca foi vista num carro elétrico e está cada vez mais perto de se tornar realidade.

Durante o Japan Mobility Show, no Centro Técnico Shimoyama da Toyota, o InsideEVs esteve ao volante de um Lexus UX 300e elétrico, equipado com uma manete de seis velocidades e embraiagem. Esta "ideia louca" revelou-se "divertida de conduzir", contou o editor-chefe Patrick George.

A caixa de velocidades manual para carros elétricos, cuja produção já foi confirmada para integrar alguns carros da Toyota e da Lexus, simula a forma como uma transmissão manual fornece potência e binário através de uma manete de velocidades e de um pedal de embraiagem.

A ideia surgiu na cabeça de Yoichiro Isami, um jovem engenheiro da marca que achava a condução de um carro elétrico, com velocidades automáticas, um pouco aborrecida.

Com este sistema, adoro o carro elétrico.

A caixa de velocidades manual para carros elétricos que está a ser desenvolvida pela Toyota não é uma verdadeira transmissão manual: a empresa japonesa criou um sistema e ligou-o a um software que modula artificialmente a quantidade de binário que o motor elétrico envia para as rodas.

Os engenheiros também ajustaram a programação do motor, tendo instalado um sistema de som artificial que sai dos altifalantes interiores do habitáculo. Este último será uma caraterística distintiva dos seus futuros carros elétricos, sendo capaz ajustar os sons "a pedido" do condutor.

A configuração parece mesmo a de um verdadeiro manual. O carro move-se ligeiramente para a frente e para trás quando mudo de velocidade e tem travagem de motor quando reduzo a mudança, tal como acontece com um carro a gasolina manual.

Partilhou o condutor, que não foi autorizado a ultrapassar os 100 km/h, a pedido expresso dos engenheiros da Toyota.

Em destaque também está a possibilidade de os condutores trocarem o modo do seu carro elétrico para automático, caso queiram, guardando as sensações da condução para momentos específicos, como, por exemplo, com menos trânsito.