5.ª geração do Hyundai SANTA FE reforça a exclusividade deste modelo icónico

Lançado pela primeira vez há 24 anos, o Hyundai SANTA FE regressa totalmente reformulado, mas com a identidade que lhe conhecemos bem presente. Esta 5.ª geração do pioneiro SUV premium da Hyundai está repleta de características de conforto e chega pronta para levar os sete ocupantes para qualquer aventura, na cidade ou na natureza.

Mais robusto, requintado e a interpretar as exigências da vida familiar com o desejo de aventura. É com este mote que a Hyundai entrega ao mercado a 5.ª geração do icónico Hyundai SANTA FE, lançado, pela primeira vez, há 24 anos.

Fomos conhecer a versão de 2024 e ficamos muito impressionados.

O exterior antecipa o espaço interior que este SANTA FE oferece, com sete lugares disponíveis e uma abertura de bagageira líderes na sua classe. O novíssimo Hyundai SUV SANTA FE estreia-se, hoje, em Portugal, com o conceito "Open for More", que transmite a transformação radical do modelo centrada na sua nova porta traseira larga e num conjunto de características e vasto equipamento topo de gama.

Esta 5.ª geração do Hyundai SANTA FE reforça o apelo citadino e aventureiro deste SUV com um espaço de habitabilidade semelhante a um terraço, líder na sua classe, possibilitado pela sua maior distância entre eixos e maior abertura da porta traseira.

A distância entre eixos mais longa também permite que o novo modelo ofereça assentos melhorados na terceira fila.

SANTA FE reflete uma tendência crescente de estilo de vida ao ar livre

Para a primeira mudança completa de modelo do SANTA FE desde 2018, a Hyundai adotou uma estratégia de design premium e invulgar, começando pela área da porta traseira alargada para melhor facilitar o usufruto do ar livre e, em seguida, passando para o design do exterior.

A frente do novíssimo SANTA FE, que não passa despercebida, revela o caráter de exclusividade de um modelo topo de gama, causando uma forte primeira impressão graças ao seu capot alto, aos faróis em forma de H e aos guardalamas bem definidos. Em conjunto, os faróis em forma de H e o design da saia dianteira inferior inspiram-se no emblema da Hyundai para produzir uma imagem arrojada e distinta.

A distância entre eixos mais longa confere ao novo SANTA FE uma sensação de grandeza e de exclusividade, sendo a sua escultura lateral limpa complementada por uma linha de tejadilho arrojada, um volume generoso à volta dos guarda-lamas, cavas das rodas robustas, uma saliência dianteira mais curta e jantes de 20 polegadas de design arrojado.

A traseira, caracterizada por uma porta traseira mais larga, reforça a sensação de solidez e qualidade, criando um aspeto mais simples e escultural. Os farolins traseiros em forma de H e os farolins dianteiros em H resultam numa presença distinta na estrada.

O novo modelo está disponível em 10 cores exteriores, incluindo Abyss Black Pearl, Creamy White Pearl, Creamy White Matte, Typhoon Silver Metallic, Magnetic Gray Metallic e as novas Ocado Green Pearl, Terracotta Orange, Cyber Sage Pearl, Earthy Brass Metallic Matte e Pebble Blue Pearl.

Um SUV onde "cabe tudo e mais alguma coisa", mas com o devido requinte

O interior totalmente novo do SANTA FE, que alberga sete pessoas e oferece uma capacidade de carga líder na sua classe, contrasta com o exterior, realçando os elementos de design horizontais e verticais e combinando com o tom e a disposição do exterior. Um design em forma de H é aplicado ao painel de instrumentos e às saídas de ar para aumentar a sensação de abertura e criar um equilíbrio de design único.

Com uma distância entre eixos mais longa, o novo SANTA FE oferece um espaço interior líder na sua classe. Os bancos totalmente rebatíveis da segunda e terceira fila criam um espaço semelhante a um terraço na traseira com a porta traseira mais larga aberta, permitindo desfrutar do ar livre sem esforço.

O Ecrã Curvo Panorâmico do SANTA FE, o primeiro da sua classe, que engloba o painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e o sistema de infoentretenimento, melhora a visibilidade do condutor e cria uma sensação de luxo.

O novo SANTA FE está disponível, em cinco cores interiores, incluindo Obsidian Black, Supersonic Gray, Pecan Brown, Forest Green e Black Ink (esta presente na versão Calligraphy e em exclusivo com bancos em pele Nappa).

Conforto e comodidade diferenciam o Hyundai SANTA FE

Para melhorar a experiência do utilizador, o novo SANTA FE está repleto de características de conforto e conveniência de alta qualidade, muitas das quais são as primeiras do mundo, as primeiras da classe ou as líderes da classe.

De entre outros, destaque para o ecrã de controlo da climatização de 6,6 polegadas e de toque total torna os ajustes de aquecimento e refrigeração ainda mais intuitivos.

Mais, o novo SANTA FE oferece o primeiro espaço de arrumação Bilateral Multi-Console do mundo que pode ser aberto pelos passageiros da frente e de trás, sistema de Som Premium Bose, bancos dianteiros com ventilação/aquecimento e traseiros com aquecimento, sistema de carregamento sem fios duplo de alta velocidade para smartphones.

Nesta 5.ª geração está, também, incluído um inédito tabuleiro de esterilização UV-C (exclusivo da versão Calligraphy), aplicado na parte superior do porta-luvas do passageiro, proporcionando uma esterilização fácil de objetos frequentemente utilizados, como telemóveis, carteiras, etc.

As atualizações over-the-air (OTA) mantêm sempre os sistemas do veículo com o software mais recente, atualizando sem fios os controladores principais do veículo sem necessidade de uma visita ao centro de assistência Hyundai.

A par de tudo isto e a contribuir para o conforto e a segurança, o SANTA FE assegura assistência proativa ao condutor:

A Travagem Autónoma de Emergência;

Assistente de Acompanhamento da Faixa de Rodagem;

Aviso de Atenção ao Condutor;

Sistema de Monitorização do Condutor;

Cruise Control Inteligente;

Assistente de Condução Autónoma em Autoestrada (HDA 2.0);

Assistente Inteligente de Limite de Velocidade;

Monitor de Ângulo Morto;

Sistema de Prevenção de Colisão de Cruzamento na Traseira do Veículo (RCCA);

Sensores de Estacionamento Dianteiros/ Laterais/ Traseiros (PDW);

Câmara 360º;

Sistema Inteligente de Estacionamento Controlado à Distância (RSPA);

Travagem Autónoma de Emergência 2.0;

Assistente à Saída da Viatura em Segurança.

Potência com baixo consumo de combustível para qualquer aventura

O novo SANTA FE está disponível com duas opções de motorização, ambas com caixa automática de 6 velocidades:

1.6 TGDi (híbrido com turbocompressor), com potência máxima de 215 cavalos (158 kW) e binário máximo de 367 NM;

Híbrido Plug-in (PHEV) de 1,6 L turbo com potência máxima de 253 cavalos (186 kW) e binário máximo de 367 Nm.

O Hyundai SANTA FE PHEV tem uma bateria de 13,8 kW de capacidade, permite uma autonomia de até 65 km (ciclo WLTP), realizando um consumo de 19,2 kWh e com o carregador de 3,6 KW carrega dos 0 aos 100% em 3h50.

O novo Hyundai SANTA FE está disponível nas versões HEV Vanguard e HEV Calligraphy Pack, irá manter o posicionamento de preço bastante competitivo e estará disponível nos concessionários durante o mês de agosto, altura em que serão divulgados os preços para o mercado nacional:

Esta 5.ª geração do icónico SANTA FE da Hyundai foi criada sob o conceito "Open for More", renovando-se como o topo de gama de excelência da Hyundai.

Com a versatilidade dos sete lugares, propõe-se expandir as experiências quotidianas, ligando a cidade e a natureza, o interior e o exterior, enquanto os ocupantes desfrutam de uma qualidade e nível de equipamento superior.