Regras do Facebook? Não partilhe esta mensagem

As redes sociais são hoje um espaço onde se partilha tudo e mais alguma coisa. No entanto, há coisas que claramente não fazem sentido, mas que vão sendo partilhadas massivamente pelos utilizadores. Se vir esta mensagem no Facebook, não a repartilhe.

Hoax circula no Facebook...

Para quem tem feito scroll por estes dias na rede social Facebook, certamente já se apercebeu que alguns amigos estão a partilhar uma mensagem estranha no seu perfil relativamente à Meta, empresa dona do Facebook. Na mensagem é referido que irá começar hoje uma nova regra, onde deverá não autorizar o META a usar as suas fotos.

Apesar de não ser propriamente uma novidade este tipo de mensagens, designadas de hoax (histórias/informação falsa) a verdade é que os utilizadores continuam a acreditar e a partilhar!

Se tem amigos que estão a partilhar esta mensagem passe-lhes o link deste artigo e alerte-os para este e outros boatos e esquemas que vão circulando pela maior rede social. Estejam atentos, que nós também!