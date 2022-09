Power Station BLUETTI EB3A – uma potência impressionante numa pequena máquina

A BLUETTI tem vindo a destacar-se no mercado Europeu com as suas power stations. A verdade é que as atividades como o caravanismo estão a crescer e ter energia em qualquer lugar mais remoto é uma necessidade. Mas além destas atividades lúdicas, existem trabalhos que exigem energia e os geradores a combustão além do barulho e poluição que geram ainda consomem muito combustível, cada vez mais caro. Já para não falar de que estamos a entrar no inverno onde tendem a ocorrer falhas de energia nas nossas casas com alguma frequência.

Aqui já mostrámos algumas opções disponíveis da fabricante, e agora chega mais uma, a Power Station BLUETTI EB3A que promete uma potência impressionante, sem que isso exija uma máquina de grandes dimensões.

A BLUETTI EB3A EB3A apresenta-se com capacidade de carregamento ultrarrápido, bateria LiFePO4 atualizada, saídas suficientes para várias necessidades e gestão inteligente de energia.

O carregamento da power station garante que a bateria consiga ter 80% de carga em apenas 40 minutos, carregando com uma fonte de eletricidade e com energia solar em simultâneo. O carregamento por energia solar é feito a 200W.

A nova bateria LiFePO4 atualizada irá garantir ainda uma maior longevidade, com a indicação de que suporta mais de 2500 ciclos de carga.

O inversor de 600 W/1200 W inteligente garante uma recarga super rápida e oferece menos tempo de inatividade (logo, mais tempo de execução).

Estamos a falar numa máquina com 9 portas que cobrem a maioria das necessidades:

1×AC outputs (600W no total)

1×100W USB-C PD

2×15W USB-A

2×DC5521

1×12V10A isqueiro

1×almofada para carregamento sem fios

A power station também pode ser gerida via app (para Android e iOS), onde terá todas as informações relativas ao seu estado em tempo real. O BLUETTI Battery Management System (BMS) monitoriza tudo o que acontece na EB3A, protegendo-a de riscos como curto-circuito, sobrecorrente, sobretensão, sobrecarga ou sobreaquecimento, nas operações do dia-a-dia.

Esta bateria é bastante compacta e pesa apenas 4,6 kg.

A estação de energia BLUETTI EB3A está disponível em promoção de lançamento por apenas 299€, utilizando o código disponível na página do produto. Os portes são gratuitos e o envio é feito a partir da Europa, sem taxas adicionais na entrega.

Poderá ainda optar por um pack com painel solar, com o BLUETTI EB3A + PV200 por 799€ ou o pack BLUETTI EB3A + PV120 por apenas 669€.

A promoção é válida até ao próximo dia 30 de setembro.

estação de energia BLUETTI EB3A