Far Out: Recorde tudo o que a Apple apresentou na sua última keynote

O dia de ontem era especial para a Apple, em especial pela sua keynote 'Far Out' onde eram esperadas muitas novidades. Os rumores vieram aguçar o apetite por estas novas propostas e aumentaram ainda mais a curiosidade de todos.

Como sempre, a Apple não deixou os seus créditos falhar e apresentou muitas novidades. Tudo se focou no iPhone, no Apple Watch e nos AirPods, com várias novas propostas, com argumentos de peso. Vamos assim recordar todas as novidades que foram reveladas ao mundo.

A expetativa era elevada, sustentada pelas novidades que eram esperadas do lado da Apple. Havia várias propostas que se sabiam serem óbvias e que iam mesmo chegar, faltando ainda assim saber com que argumentos e em que moldes iriam chegar.

O Apple Watch 8 renova a proposta da Apple

A primeira proposta da Apple ficou-se no seu smartwatch. Este voltou a ser renovado, com algumas novas funcionalidades, que fazem uso de alguns sensores que foram adicionados. O primeiro é mesmo o de temperatura, que vai permitir às utilizadoras monitorizar os seus ciclos menstruais.

Todos estes dados vão ser recolhidos e processados, dando previsões fidedignas destes ciclos. Mais uma vez a Apple irá recolher e processar os dados, criando um histórico, que permitirá detetar problemas associados.

Há também novos sensores que vão dar ao Apple Watch 8 mais uma capacidade importante. Falamos da deteção de acidentes de carro, que passa a estar disponível de forma transparente. Medindo a pressão atmosférica, os movimentos anormais e o ruido de acidentes, este smartwatch consegue assim detetar estas situações.

No campo da bateria, e mesmo com todas estas novidades, a Apple consegue manter as 24 horas de utilização, passando agora a existir um novo modo, que aumenta a vida útil deste elemento. Com este ativado, e com muitas funções ativas, o Apple Watch 8 garante assim 36 horas de utilização.

O Apple Watch 8 já pode ser encomendado, com entregas a serem iniciadas no dia 16 de setembro. Os preços vão ser de 509 euros (399 dólares) para o modelo com GPS e 629 euros (499 dólares) para o modelo com GPS e celular.

Apple Watch Ultra: Um smartwatch todo-o-terreno

A segunda proposta da Apple continuou focada no campo dos smartwatches, mas agora com a criação de um relógio inteligente mais robusto e mais resistente. O Ultra vem com um corpo de titânio, mais forte e que até protege parte do ecrã.

Mantendo a sua forma conhecida, este recebe agora um novo botão, bem visível, e que pode ser configurado para qualquer função a definir pelo utilizador. o Apple Watch Ultra traz uma maior duração, com 36 horas. Em modo de poupança de bateria esse valor aumenta e cresce para 60 horas.

Como será usado em ambientes mais agressivos, muito dos seus sensores foram melhorados e há agora um GPS que funciona melhor e com maior precisão. Dá aos utilizadores a capacidades de emitirem um sinal de alerta muito elevado e até a nível das chamadas recebeu melhorias para ser ouvido de forma melhor.

Este foi adaptado a desportos mais agressivos, estando pronto para ser usado em todos os ambientes e todas as situações. A resistência à água foi duplicada e tem melhor forma de ser ouvido. O Apple Watch Ultra já pode ser comprado, sendo entregue no dia 23 de setembro. O seu preço será de 1099 euros (799 dólares).

Os AirPods Pro foram renovados e têm ainda melhor som

Outra área em que esta keynote foi focada foi o som. Há muito tempo que se esperava a renovação dos AirPods Pro e a Apple finalmente apresentou a sua proposta. Estes mantêm a sua linha e a sua forma, mas foram atualizados.

Para garantir a melhoria do som, é agora usado o mais recente chip da Apple para esta área. Falamos do H2, que vem garantir uma qualidade de som ainda maior, com um aumento, para o dobro, do cancelamento ativo de ruído.

Há também a novidade do modo adaptativo, que consegue usar as qualidades de deteção de ruído e assim aumentar ou diminuir a filtragem que dá aos utilizadores. Em termos de bateria, oferece agora 6 horas de utilização. A isto somam-se as 30 horas que caixa de carregamento garante.

Este elemento foi também atualizado e agora pode ser carregado sem fios. Além disso, tem presente um altifalante, que permite que seja encontrado e também dar ao utilizador informações sobre a utilização.

O controlo dos novos AirPods Pro podem agora ser alargados, com a possibilidade de usar o swipe em algumas funções. De resto, estes controlos são mantidos iguais.

Os novos AirPods Pro 2 podem ser encomendados no dia 9 de setembro, por 299 euros (249 dólares), e vão começar a ser entregues no dia 23 de setembro.

iPhone 14: A Apple tem um novo smartphone

Naturalmente que este evento era dedicado ao iPhone e as novidades não podiam faltar nesta área. Estes foram apresentados e mostraram algumas melhorias importantes. O iPhone 14 pode ser igual ao modelo anterior, mas a verdade é que fora da vista do utilizador as melhorias estão presentes.

Apresentando-se com 2 propostas, o iPhone 14 e ‌iPhone 14‌ Plus, surgem com dimensões diferentes, de 6,1 e 6,7 polegadas. Estes 2 modelos partilham a maioria das suas caraterísticas, entre elas os novos ecrãs OLED, com ainda mais cores e com melhor brilho.

Algo que os novos iPhone 14 trazem é a garantia de comunicação em qualquer momento e em qualquer situação. Para isso recorrem a comunicação por satélite, para assim poder enviar mensagens de emergência. A Apple irá lançar este serviço mais tarde e oferecerá 2 anos gratuitos.

No campo da fotografia há melhorias visíveis, com a câmara principal a ter 12 MP e uma abertura de f/1.5, e também tem estabilizador ótico de imagem. Já a câmara frontal tem também 12 MP e abertura f/1.9. As melhorias vão surgir também graças ao Photonic Engine.

Os novos iPhone 14 e iPhone 14 Pro vão iniciar as vendas a 16 de setembro, estando disponíveis a 7 de outubro. O seu preço base será de 1039 € e 1189 €, respetivamente.

O iPhone 14 Pro e o Pro Max estão num patamar à parte

A fechar este evento, a Apple apresentou o expoente máximo da sua linha de smartphones. Falamos dos iPhone 14 Pro e o Pro Max, que voltam a elevar as propostas da marca para um nível ainda superior.

Estes dois smartphones partilham muito entre si, voltando a diferenciar-se nas dimensões, com 6,1 e 6,7 polegadas. No ecrã, área que recebe as melhorias dos testantes modelos, a Apple resolveu inovar e dar uma utilidade ainda maior ao notch.

Chamada Dynamic Island, esta é agora uma área dedicada às notificações e a outra informação, que se adapta ao utilizador. Aqui vão estar notificações outra informação que se adapta e que será de extrema utilidade ao utilizador.

A Apple trouxe para estes modelos o tão esperado Always On Display, que vai permitir aos utilizadores deixarem de estar sempre a ligar o smartphone para verem as suas notificações. O ecrã adaptará as imagens de fundo e toda a informação.

Para sustentar a potência necessária, a Apple criou um novo SoC, exclusivo destes modelos. O novo SoC A16 Bionic, garante mais poder de processamento e melhorias substanciais face aos modelos do ano passado. Este SoC foca-se primariamente na eficiência, ecrã e câmaras.

A fotografia é também uma área melhorada, como é normal nos modelos Pro e Pro Max. Assim, temos agora uma câmara principal de 48mp. Esta vai conseguir captar melhores fotografias e até no formato ProRAW há mudanças, com 48MP. A câmara UltraWide também foi melhorada e captura ainda com menos luz, com 12MP, igual à Telephoto.

Em termos de bateria, a Apple diz que nada mudou, o que muito positivo. Estes 2 modelos continuam a garantir 1 dia completo de utilização, sem quebras e sem perda de energia, como esperado.

Os novos iPhone 14 Pro e Pro Max chegam no dia 16 e vão custar 999 dólares e 1099 dólares, respetivamente. Podem ser pré-encomendados no dia 9 de setembro. O armazenamento máximo será de 1TB.

Estes novos modelos vão agora ser lançados pela Apple e rapidamente vão chegar às mãos dos utilizadores. Estas são as novidades que surgiram, tendo ficado em linha com o que vinha a ser anunciado de forma não oficia.

Mais uma vez a Apple mostrou estar no topo do mercado, com propostas únicas e que elevam ainda mais o que as suas propostas oferecem aos utilizadores. Os sistemas que vão dar suporte a estas novas versões vão também chegar dentro de dias, sendo também uma parte essencial.