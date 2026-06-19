PSP e GNR vão receber 17 mil rádios portáteis para reforçar comunicações SIRESP

O Governo aprovou um investimento de cerca de 11 milhões de euros para renovar os equipamentos de comunicação utilizados pelas forças de segurança. A PSP e a GNR vão receber 17 mil novos rádios portáteis, equipamentos essenciais para garantir comunicações mais seguras e eficazes através da rede SIRESP.

SIRESP: novos dispositivos, baseados na tecnologia TETRA

Os novos dispositivos, baseados na tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), vão substituir equipamentos atualmente em utilização que já apresentam sinais de desgaste e que foram descontinuados pelos fabricantes, dificultando a manutenção e reparação.

TETRA é uma tecnologia de comunicações rádio digitais profissionais, criada especificamente para organizações que precisam de comunicações seguras e fiáveis, como forças de segurança, bombeiros, proteção civil e serviços de emergência.

A renovação pretende melhorar a capacidade operacional das forças de segurança, permitindo que agentes da PSP e militares da GNR mantenham comunicações em situações críticas, incluindo cenários de emergência onde a disponibilidade das redes de comunicação é fundamental.

O Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) é a infraestrutura de comunicações utilizada por várias entidades de segurança e emergência, permitindo a troca de informação entre equipas no terreno.

Segundo o Governo, esta atualização tecnológica representa um reforço das capacidades de resposta operacional, garantindo equipamentos mais modernos, fiáveis e preparados para as exigências atuais das missões de segurança pública.