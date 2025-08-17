Estudo reforça o óbvio: carros elétricos não são solução sem uma rede elétrica mais inteligente

Apesar de ser apontada como uma solução ambientalmente viável, a mobilidade elétrica enfrenta um desafio: a reforçar o que muitos clientes já acham, os carros elétricos não são solução, sem uma rede elétrica mais inteligente.

Um novo estudo realizado por uma equipa de cientistas da Northwestern University revela um obstáculo na corrida para reduzir as emissões: a rede elétrica.

Embora o estudo analise a realidade norte-americana, a verdade é que, por cá, o cenário não é o mais profícuo ao crescimento dos carros elétricos, também.

A eletrificação de veículos, juntamente com a integração de energia renovável, é uma estratégia de longo prazo para as emissões zero de carbono. No entanto, a transição para a eletricidade totalmente renovável pode levar décadas - durante as quais os veículos elétricos ainda podem depender de eletricidade intensiva em carbono.

Escreveram os investigadores, explicando que a rede elétrica está sobrecarregada e pode, por isso, tornar os carros elétricos mais poluentes do que o esperado.

Na opinião de Adilson Motter, que liderou o estudo, mesmo que os Estados Unidos adotem totalmente os veículos elétricos e gerem eletricidade renovável suficiente para carregá-los, ainda não será suficiente.

Rede elétrica é uma "pedra no sapato" dos carros elétricos

A rede elétrica funciona como um sistema de autoestradas: a eletricidade é gerada em centrais elétricas, move-se através de linhas de transmissão de longa distância e, em seguida, chega às redes locais para servir residências, empresas e estações de carregamento.

No entanto, à medida que a adoção de carros elétricos aumenta, aumenta, também, a procura por eletricidade, especialmente em áreas densamente povoadas.

Uma vez que as fontes de energia mais limpas, como a eólica e a solar, tendem a estar longe de onde a maioria das pessoas vive, o cenário atual é problemático.

Para o estudo, a equipa modelou diferentes cenários de eletrificação de veículos e geração de energia renovável. Em todos, a rede mostrou ser um obstáculo.

Em locais onde a rede não conseguia fornecer energia limpa, os fornecedores locais tinham de recorrer ao que estava disponível nas proximidades. Este "desenrasque" significava, muitas vezes, centrais de combustíveis fósseis.

Assim, a redução das emissões associada aos veículos elétricos era anulada, às vezes, em até um terço.

Sobre o carregamento inteligente, Motter explicou que "o horário de carregamento dos veículos elétricos pode ser otimizado para coincidir com a geração intermitente de energia renovável, mas, mesmo com o carregamento inteligente, o uso eficiente da energia limpa ainda depende de ter capacidade de transmissão suficiente para fornecê-la onde é necessária".

Qual a solução?

De acordo com o estudo, para o cenário norte-americano, aumentar a capacidade de transmissão da rede em apenas 3% a 13% permitiria aceder a muito mais energia limpa.

Este aumento seria suficiente para reduzir o congestionamento e evitar a perda de grande parte da redução de emissões associada aos carros elétricos.

As atualizações podem envolver a adição de novas linhas de alta tensão ou a melhoria das existentes., não havendo necessidade de demolir tudo e começar do zero.

As redes elétricas começaram como redes locais, onde o consumo era próximo da geração. Com o tempo, elas evoluíram para sistemas nacionais - e até mesmo continentais.

Segundo Motter, "foi um processo de crescimento gradual baseado na infraestrutura existente", pelo que "ninguém quer redesenhá-la do zero".

Contudo, "precisamos de atualizações direcionadas que reflitam o alcance em grande escala da rede atual".