Encomende o Renault 5 E-Tech elétrico Roland-Garros! Versão exclusiva começa nos €36.500

Posicionando-se ao lado das três versões já presentes no mercado - Evolution, Techno e Iconic -, a edição Roland-Garros é a versão topo da gama do Renault 5 E-Tech elétrico. O preço deste modelo começa nos 36.500 euros.

Elegante e desportivo, este Renault 5 E-Tech elétrico presta homenagem ao mundo do ténis e ao torneio de Roland-Garros, com quatro cores de carroçaria: Branco Nacarado, Azul Noturno, Preto Estrela e a cor exclusiva Cinzento Shiste Acetinado (disponível posteriormente).

Estas tonalidades combinam, na perfeição, com a linha de tejadilho em prateado e com as jantes em liga leve Electro, de 18 polegadas, pretas com corte diamantado e cubos em Cinzento Shiste Acetinado.

Outros pormenores exclusivos realçam, ainda mais, o aspeto exterior deste automóvel.

Na base das portas dianteiras, uma Cruz de Santo André, com o logótipo de Roland-Garros ao centro, é inspirada na arquitetura do estádio de Roland-Garros.

O Renault 5 E-Tech elétrico Roland-Garros apresenta, também, um tejadilho preto acetinado, com um efeito de tecido, que estará disponível posteriormente, em opção.

No interior, os estofos especiais, em cinzento-claro, são uma fusão entre o vestuário técnico e o tecido para estofos, com uma trama gráfica densa, mas fina. Este tecido totalmente reciclado inclui uma série de caraterísticas de trama aberta, incluindo a forma, em H, do encosto.

O efeito global é reforçado pelos apoios laterais e por um apoio de braço revestido de um refinado tecido azul. Os encostos dos bancos dianteiros recebem o logótipo Roland-Garros, gravado a quente.

Os painéis das portas e a parte inferior do painel de bordo incluem inserções, no mesmo tecido dos bancos, juntamente com o refinado tecido azul e uma pequena bandeira francesa. No painel de bordo, uma faixa transversal vertical, em metal anodizado, inclui uma zona retroiluminada com a designação "Roland-Garros Paris".

A ponta da alavanca de velocidades e-pop é inspirada no punho das raquetes de ténis, com o logótipo Roland-Garros na extremidade, tal como na base de uma raquete.

A consola central apresenta um tapete de carregamento, por indução do smartphone, em cor de barro.

Os tapetes, com um contorno cor de barro, dão o toque final ao interior.

As soleiras das portas, em alumínio escovado, apresentam igualmente o nome "Roland-Garros Paris", com o grafismo da Cruz de Santo André.

Quais as vantagens do Renault 5 E-Tech elétrico Roland-Garros?

O Renault 5 E-Tech elétrico Roland-Garros está disponível na autonomia conforto, com uma autonomia combinada de até 410 km WLTP.

Destina-se aos clientes que procuram um automóvel elétrico para a condução em cidade, mas também para as deslocações mais longas, aos fins de semana ou nas férias e está disponível a partir de 36.500€ (PVPR).

Com uma bateria de 52 kWh, um motor de 110 kW (150 cv) de potência e uma gama completa de equipamentos baseada na versão Iconic, o Renault 5 E-Tech elétrico edição especial Roland-Garros apresenta a essência do novo ícone pop elétrico.

Construído sobre a plataforma AmpR Small, com o seu eixo traseiro multi-link, o Renault 5 E-Tech elétrico proporciona uma experiência elétrica enriquecida pelo design emotivo, pelo divertido comportamento dinâmico e pela agilidade.

O Renault 5 E-Tech elétrico é construído na fábrica da Ampere, em Douai, que faz parte do cluster ElectriCity.