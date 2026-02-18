Falha global do YouTube afeta utilizadores em Portugal

Se está a ter problemas em aceder ao YouTube, não está sozinho. Quem o diz é a própria plataforma, após uma falha global que está a afetar utilizadores de todo o mundo, incluindo Portugal.

Com utilizadores em vários países a reportarem não conseguir aceder ao YouTube, a plataforma de transmissão de vídeos admitiu, esta quarta-feira, estar a sofrer interrupções, incluindo em Portugal.

Numa mensagem publicada na rede social X, a empresa não apenas assumiu o problema, mas garantiu aos utilizadores que estava a trabalhar para restabelecer o serviço.

Conforme justificado na página de suporte para a qual o YouTube encaminha os utilizadores, na publicação, a plataforma estava com um problema no sistema de recomendações, que estava a "impedir que os vídeos apareçam" no YouTube, incluindo na aplicação para smartphone e no serviço para crianças.

O portal especializado Down Detector registou mais de 300 mil relatos sobre as falhas do YouTube, segundo a CNN. Em Portugal, a mesma plataforma registou o pico de queixas pelas 2h35 da madrugada desta quarta-feira, com quase 3000 queixas.

Segundo o YouTube, o problema com o sistema de recomendações "foi resolvido" e todas as plataformas (YouTube.com, aplicação YouTube, YouTube Music, Kids e TV) voltaram ao normal.