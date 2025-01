DS N°8… o novo perfume francês nas estradas?

A DS apresentou em Portugal o novo DS N°8. Com alusão à nomenclatura francesa da perfumaria, o 100% elétrico promete o que poucos conseguem oferecer: 750 km (ciclo WLTP) e 500 km de autonomia em autoestrada.

Um novo perfume da DS Automobiles

O DS N°8 é um modelo dedicado à procura de uma aerodinâmica absoluta, como o demonstra o seu design de linhas esguias e afiladas. Visualmente, segue os passos do DS original apresentado em 1955 e do SM lançado em 1970. Já não era sem tempo!

Em 2014, a ideia da PSA de criar automóveis fora do comum era boa, uma vez que a Citroën já não dispunha desta prerrogativa, propondo Peugeots “reencorpados”, mas o carácter vistoso do DS continua a esforçar a marca para patamares maiores, apesar do caminho ser complexo e difícil.

Assim, numa luta para mostrar os valores, a empresa apresenta o N°8, que estará à venda em 2025, possivelmente no 3.º trimestre. Será o primeiro automóvel 100% elétrico da marca. Hoje em dia, é provável que isso seja um risco, e pela qualidade do veículo, um híbrido seria uma rede de segurança. Poderíamos pedir sim um sistema híbrido verdadeiramente inovador, que se integrasse na história da DS e, sobretudo, na tecnologia em alta.

Porquê o N°8?

A DS Automobiles está a apresentar uma nova filosofia de nomes. O “N°” representa a forma habitual de escrever “numéro” em francês. Além disso, o “°” afixado na traseira do automóvel é desenhado como um ponto de diamante, um elemento de identificação da DS Automobiles.

Esta abordagem associa os nomes da gama existente aos futuros modelos, mantendo os números, mas adotando uma lógica mais original com “N°” (número).

Para a DS N°8, o número 8 é uma estreia para a DS Automobiles. A sua forma, próxima do símbolo do infinito, está associada ao equilíbrio e à serenidade. Para reforçar a identidade da marca, a traseira do veículo ostentará a inscrição “DS Automobiles” completada por “N°8”.

Aqui estamos no reino da comunicação para explicar que ele encarna uma nova forma de SUV coupé e que o seu habitáculo redefine os padrões de conforto e reflecte uma nova arte francesa de viajar. Este argumentário é interessante, mas para o possível cliente, tem de ser bem explicado. Sim, há trunfos fortes, por exemplo, a conetividade com reconhecimento de voz, o teto panorâmico, a pele e a Alcântara são argumentos fortes, mas serão valorizados pelos clientes?

Uma aerodinâmica sofisticada

Com 4,82 m de comprimento, 1,90 m de largura e apenas 1,58 m de altura, com uma distância ao solo reduzida em 15,5 cm, a silhueta do N°8 favorece grandemente o fluxo de ar e o consumo de combustível. No entanto, o seu peso varia entre 2.132 kg e 2.289 kg, consoante as três opções de motorização disponíveis (230 cv, 245 cv e 350 cv).

Esta última está equipada com dois motores elétricos para a tração às quatro rodas.

O DS N°8 estará disponível com duas baterias. A primeira oferece uma capacidade de 74 kWh associada ao motor de 230 cv, enquanto a segunda, com uma capacidade de 97,2 kWh, equipa as versões de 245 cv e 350 cv.

A versão de 245 cv com tração dianteira tem uma autonomia de 750 quilómetros, com um consumo de 12,9 kWh/100 km. Ou 500 quilómetros em autoestrada a uma velocidade constante de 120 km/h.

A velocidade máxima, auto-limitada a 190 km/h, é para esquecer, porque a essa velocidade teria de parar a cada 90 minutos...

Por fim, graças a uma potência de carregamento de 160 kW e à presença de um dispositivo de pré-condicionamento da bateria, é possível passar de 20% a 80% de carga em 27 minutos num terminal rápido. Ou seja, 200 quilómetros de autonomia em apenas 10 minutos. Um desempenho que só irá melhorar com os avanços técnicos.