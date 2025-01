Samsung Galaxy S25: são estes os preços para a Europa? Há boas notícias!

Estamos a poucos dias de conhecer oficialmente os novos Samsung Galaxy S25. Os rumores e os leaks continuam a surgir, revelando todos os detalhes destes novos smartphones. Agora, há uma nova informação que revela um ponto importante. Falamos do preço a que estes equipamentos vão ser comercializados, pelo menos na Europa e há boas notícias.

Samsung Galaxy S25: há boas notícias!

Ainda que não seja uma informação oficial e com o aval da marca, surgiu a informação que muitos aguardam sobre os novos Samsung Galaxy S25. A informação de uma fonte anónima partilhou documentos que revelam os preços do Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra para os mercados próximos do nosso.

Segundo este leak, o modelo base do Samsung Galaxy S25, com 12 GB de RAM e 128 GB de armazenamento terá um preço na Europa de 909 euros. Já a versão com 256 GB de armazenamento interno terá um preço base de 969 euros.

Da mesma forma, a versão base do Samsung Galaxy S25+, com 256 GB de armazenamento interno pode ser adquirida por 1.159 euros, A mesma variante do Samsung Galaxy S25 Ultra estará à venda na Europa por 1.459 euros.

São estes os preços para a Europa?

A boa notícia é que tudo parece indicar que as variantes base de memória do Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra custarão praticamente o mesmo que os seus antecessores na Europa. Isso leva a concluir que as versões de 512 GB e 1 TB serão as que vão aumentar o seu custo em comparação com a geração anterior do Galaxy S.

É preciso ter em conta que o novo processador do Galaxy S25, o Qualcomm Snapdragon 8 Elite , é mais caro que o Snapdragon 8 Gen 3 e o Exynos 2400 dos seus antecessores. Também o preço dos restantes componentes subiu, portanto, se a Samsung decidir manter os preços dos modelos-base do Galaxy S25 é porque espera vender mais unidades que o Galaxy S24.

Seja como for, já só teremos de aguardar alguns dias para conhecer todos os detalhes dos novos Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. O evento está marcado e será o palco onde a marca irá revelar todas as suas novidades para os próximos meses, com o que procurar combater a sua concorrência direta.