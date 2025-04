Vodafone é a única operadora a vender os novos Google Pixel 9a

A Vodafone integra na sua oferta os mais recentes smartphones da Google, os Pixel 9a, sendo a única operadora de telecomunicações a disponibilizá-los em território nacional.

Os novos Google Pixel 9a trazem consigo o melhor da IA já presente nos modelos Pixel 9 e 9 Pro, a preços mais competitivos.

Assim, os clientes podem contar com o Gemini e muitas outras funcionalidades já conhecidas como o Editor Mágico de fotos ou áudio e o Circundar para Pesquisar, que através do desenho de um círculo em torno de um conteúdo permite que a IA da Google encontre mais informação.

Clientes Vodafone têm acesso a descontos exclusivos - que vão até aos 300€ - através do programa Clube Viva. Todas as informações sobre as vantagens do Clube Viva na compra destes equipamentos estão disponíveis aqui.

Principais especificações do Google Pixel 9a

Ecrã : 6,3" OLED plano (Actua pOLED) com resolução FHD+ (1080 x 2424), taxa de atualização adaptativa de 60–120 Hz e brilho máximo de 2.700 nits. Protegido por Corning Gorilla Glass 3.

: 6,3" OLED plano (Actua pOLED) com resolução FHD+ (1080 x 2424), taxa de atualização adaptativa de 60–120 Hz e brilho máximo de 2.700 nits. Protegido por Corning Gorilla Glass 3. Processador : Google Tensor G4

: Google Tensor G4 Memória : 8 GB de RAM LPDDR5X

: 8 GB de RAM LPDDR5X Armazenamento : 128 GB ou 256 GB UFS 3.1 (sem slot para cartão microSD)

: 128 GB ou 256 GB UFS 3.1 (sem slot para cartão microSD) Bateria : 5.100 mAh, com carregamento rápido com fio de 23 W e carregamento sem fios de 7,5 W.

: 5.100 mAh, com carregamento rápido com fio de 23 W e carregamento sem fios de 7,5 W. Câmaras : Traseiras: 48 MP (principal, com OIS) + 13 MP (ultrawide, 120°) Frontal: 13 MP (ultrawide, 96°)

: Sistema Operativo : Android 15, com 7 anos de atualizações garantidas

: Android 15, com 7 anos de atualizações garantidas Resistência : Certificação IP68 (resistência à água e poeira)

: Certificação IP68 (resistência à água e poeira) Segurança : Sensor de impressões digitais sob o ecrã e desbloqueio facial

: Sensor de impressões digitais sob o ecrã e desbloqueio facial Cores Disponíveis: Iris (roxo), Peony (rosa), Porcelain (bege) e Obsidian (preto)

Com este lançamento, a Operadora reforça o seu posicionamento no mercado enquanto fornecedor de produtos de última geração, bem como a sua colaboração com a Google, que está presente tanto em equipamentos como em serviços. Este smartphone tem preços a começar nos €559,90.