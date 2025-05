Rumo à globalização, XPENG anuncia chegada a Itália

Num passo que considera fundamental para o seu processo de globalização, a XPENG anunciou a sua entrada oficial em Itália, durante a 2025 Milan Design Week. A empresa apresentou, além disso, um automóvel, um robô humanoide e um carro voador.

Conforme comunicado agora, a XPENG anunciou a entrada oficial no mercado italiano, aquando da 2025 Milan Design Week, no mês passado.

Uma vez que Itália é um dos cinco principais mercados automóveis da Europa e um dos pioneiros da transição para a eletrificação no continente, a XPENG reconhece-lhe importância para a sua globalização.

No ADI Design Museum, onde era a única marca automóvel presente, a XPENG apresentou o sedã elétrico P7+, o robô humanoide e o carro voador X2 da sua subsidiária Xpeng Aeroht.

Segundo uma declaração partilhada pela XPENG com a imprensa, o Governo italiano pretende atingir um objetivo de capacidade de produção anual de 1,3 milhões de veículos de energia nova (em inglês, NEV) até ao final de 2025, com a rede de carregamento do país a expandir-se a uma taxa de 35% ao ano.

A entrada da XPENG no país deverá contribuir para as ambições do país.

XPENG está focada na globalização

Conforme recordado, a empresa automóvel expandiu significativamente os seus esforços para entrar nos mercados internacionais nos últimos dois anos. Até ao final de 2024, a sua presença internacional abrangia 30 países e regiões.

O objetivo passará por abranger mais de 60 países e regiões até ao final de 2025.

Aliás, em fevereiro, o presidente e diretor-executivo da empresa, He Xiaopeng, disse que a Xpeng pretende que, nos próximos 10 anos, metade das suas vendas de automóveis provenha do estrangeiro.

Na Europa, a marca já entrou em mercados como Portugal, Dinamarca, Noruega, Países Baixos, Suécia, Alemanha, França, Espanha, Reino Unido, Polónia, Suíça, República Checa e Eslováquia.

