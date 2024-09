Carros elétricos da XPENG chegam a Portugal

A XPENG estreia-se em Portugal com uma gama 100% elétrica e focada na mobilidade inteligente, com o XPENG G6 - um SUV Coupé, o XPENG G9 - um SUV familiar e o XPENG P7, um sedan desportivo.

A XPENG assinalou a chegada a Portugal, no dia 26 de setembro, num evento especial que contou com a presença de Brian Gu, vice-presidente do Conselho de Administração e Presidente da XPENG e Sérgio Ribeiro, Administrador Executivo da Salvador Caetano Auto & CEO Distribuição Automóvel Internacional.

No evento de lançamento oficial da marca os convidados puderam ainda ver, pela primeira vez em solo nacional, o inovador carro voador XPENG X2.

XPENG dá tiro de partida com forte presença no território nacional

A empresa, pela voz do seu CEO, referiu que irá contar no arranque da atividade em Portugal com dois pontos de venda em Lisboa e Porto. Contudo, espera-se um alargamento para seis no conjunto do último quadrimestre deste ano. A meta será um total de 15 concessionários até final de 2025, representando a totalidade da cobertura em solo nacional (incluindo ilhas).

A marca apresentou ao mercado nacional 3 propostas 100% elétricas: XPENG G6 - um SUV Coupé, o XPENG G9 - um SUV familiar e o XPENG P7 um sedan desportivo.

XPENG G6

O XPENG G6, um SUV Coupé 100% elétrico que combina a mais recente tecnologia com um design espaçoso e funcional. Este é o mais recente modelo, lançado no segmento D SUV, da linha de veículos elétricos da marca, reforçando o compromisso da marca com a mobilidade sustentável.

Este elétrico destaca-se pela sua arquitetura elétrica de 800V, carregamento ultrarápido, que permite carregar a bateria de 10% a 80% em menos de 20 minutos. Esta característica coloca-o entre os veículos elétricos mais eficientes no que toca à gestão do tempo de carregamento, essencial para condutores em movimento.

O SUV é grande. Possui 4,75 metros de comprimento e um habitáculo extremamente espaçoso. O interior destaca-se pelos dois ecrãs no tablier: um painel de instrumentos de 10,2 polegadas e um ecrã de infoentretenimento de 14,96 polegadas, ambos controlados pelo Xmart OS, o sistema operativo proprietário da XPENG, que garante uma experiência fluida e altamente personalizável.

Aceleração e Desempenho Inovador para Redescobrir a Condução

O XPENG G6 acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 4 segundos, redefinindo o que significa conduzir um SUV elétrico.

Com uma dinâmica de condução projetada para oferecer agilidade e controlo superior, o G6 adapta-se às preferências do condutor com os modos de condução Sport, Normal e Eco, proporcionando uma condução personalizada e fluida, independentemente das condições da estrada.

Em termos de autonomia, a marca refere uns impressionantes 733 km WLTP em ciclo urbano.

Além destas características, o G6 oferece tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), uma funcionalidade que amplia a versatilidade do veículo, transformando o G6 numa central elétrica móvel, capaz de alimentar dispositivos eletrónicos, ideal para aventuras ao ar livre e situações práticas do dia a dia.

Preço e disponibilidade

O novo XPENG G6 já está disponível em Portugal nas versões Standard Range, Long Range e Performance. A gama de preços começa nos 46.990 euros.

XPENG G9

O XPENG G9 apresenta-se como sendo um SUV elétrico de luxo e familiar, altamente tecnológico e com um design elegante.

Com um foco na sustentabilidade e inovação. Esta proposta oferece uma autonomia impressionante de até 787 km (WLTP urbano), suportada por uma bateria de 98 kWh na versão topo de gama.

O XPENG G9 conta com uma estrutura de alta tensão de 800V, proporcionando uma autonomia mais longa com menor tempo de carregamento. Através de um sistema de condução assistido, o G9 pode lidar com picos de trânsito em ambientes urbanos de forma eficiente e confortável para o condutor.

Com um sistema de carregamento ultrarápido, que permite carregar 200 km em apenas 5 minutos e carregar dos 10% aos 80% em apenas 20 minutos.

Condução Suave e Sustentável

O G9 apresenta um sistema de suspensão pneumática de dupla cavidade, oferecendo uma experiência de condução suave e ajustável, adaptada às preferências do condutor e às condições da estrada.

Com tecnologia de ponta e um design futurista, o G9 define novos padrões para o mercado de SUVs elétricos, oferecendo uma combinação de performance, conforto e sustentabilidade.

Sobre as baterias, a empresa refere que o SUV está equipado com dois tipos de baterias: uma de fosfato de ferro-lítio (78,2 kWh) com autonomia de até 662 km (WLTP urbano) e outra de lítio ternário (98 kWh), que pode proporcionar até 787 km (WLTP urbano). A tração é suportada por um motor traseiro de 230 KW (313 cv), com a versão AWD a adicionar um motor dianteiro de 175 kW (238 cv). A potência total do sistema atinge 405 kW (551 cavalos) e uma aceleração de O a 100 km/h em apenas 3,9 segundos.

Com uma arquitetura de 800V, o G9, oferece capacidades de carregamento ultrarápido, que permite carregar 200 km em apenas 5 minutos e carregar 10-80% em apenas 20 minutos. Devido à sua inovadora plataforma EV com arquitetura de 800V, o G9 pode carregar rapidamente até 300 KW, permitindo que a bateria de 98 KWh (Long Range e Performance) seja carregada de 10 a 80% em 20 minutos. A autonomia máxima de condução WLTP (Long Range) é de 570 km em ciclo combinado.

O G9 oferece integração sem fio de smartphones com o sistema de infoentretenimento via Apple CarPlay para utilizadores com iPhone ou Android Auto, para utilizadores de telefones Android. O G9 vai dos 0 aos 100 km/h em 3,9 segundos. O motor tem uma potência máxima de 405 kw (550cv) e um binário máximo de 717 Nm. O G9 está equipado com um sistema de suspensão pneumática de câmara dupla para oferecer maior flexibilidade e conforto.

Preço e disponibilidade

O XPENG G9 já esta disponível em Portugal em três versões: Standard Range, Long Range e Performance. A gama de preços começa nos 62.790 euros.

XPENG P7

Possivelmente, este foi o elétrico que mais se destacou. O XPENG P7 é um espaçoso sedan desportivo com maior autonomia para uma experiência de condução mais sofisticada.

A marca refere que o desportivo foi desenhado para proporcionar um novo nível de sofisticação e uma experiência de condução que coloca os condutores em primeiro lugar.

A empresa traz 3 propostas:

XPENG P7 Long Range - Com um motor elétrico traseiro de 203 kW (276 cv) e 440 Nm de binário. Combinado com uma bateria NMC de 86.2 kWh que permite uma autonomia WLTP de até 650 km em ciclo urbano; 0-100 km/h em 6,7 segundos e 200 km/h de velocidade máxima.

- Com um motor elétrico traseiro de 203 kW (276 cv) e 440 Nm de binário. Combinado com uma bateria NMC de 86.2 kWh que permite uma autonomia WLTP de até 650 km em ciclo urbano; 0-100 km/h em 6,7 segundos e 200 km/h de velocidade máxima. XPENG P7 AWD Performance - Com dois motores elétricos, um por eixo, que combinados apresentam 348 kW (473cv) e 757 Nm de binário, combinado com uma bateria NMC com 86,2 kWh que permite uma autonomia de até 570 km (WLTP ciclo urbano); 0-100 km/h em 4,1 segundos e 200 km/h de velocidade máxima.

- Com dois motores elétricos, um por eixo, que combinados apresentam 348 kW (473cv) e 757 Nm de binário, combinado com uma bateria NMC com 86,2 kWh que permite uma autonomia de até 570 km (WLTP ciclo urbano); 0-100 km/h em 4,1 segundos e 200 km/h de velocidade máxima. XPENG P7 Wing Edition AWD - Com dois motores elétricos, um por eixo, que combinados apresentam 348 kW (473cv) e 757 Nm de binário. Combina com uma bateria NMC com 86,2 kWh que permite uma autonomia de até 505 km em ciclo WLTP combinado ou 570 km em ciclo WLTP urbano. Vai dos 0 aos 100 km/h em 4,1 segundos e oferece uma velocidade máxima de 200 km/h.

Em termos de carregamento, este oferece uma potência máxima até 175kW. Como resultado, o carro consegue uma carga dos 10% aos 80% em menos de 30 minutos.

Conforto e Inteligência

As cabinas utilizam designs envolventes com acabamentos e materiais de alta qualidade para criar um ambiente acolhedor e confortável. Os bancos dianteiros, de design ergonómico, dispõem de funções de aquecimento. Nas versões com pack Premium Seat & Audio pack acresce ventilação dos bancos e sistema de som Dynaudio, com uma potência de até 860 W.

O XPENG P7 está equipado com o Sistema Avançado de Assistência ao Condutor XPILOT, propriedade da XPENG, que oferece segurança, condução e apoio ao estacionamento através de uma variedade de funções inteligentes.

Estas funções são suportadas por 29 sensores, incluindo radares de ondas milimétricas de alta-definição, sensores ultrassónicos, visão envolvente e câmaras de alta perceção, permitindo que os veículos enfrentem com segurança vários cenários de condução.

O Xmart OS apresenta uma interface 3D e inclui um assistente de voz que consegue distinguir comandos de voz complexos nas quatro zonas do habitáculo (em breve também em português com atualização via OTA). Estes serviços são apoiados por amplos ecrãs de infoentretenimento e por uma biblioteca de aplicações para assistência, informação e entretenimento de condutores e passageiros.

O P7 também suporta atualizações over-the-air (OTA) fáceis e contínuas que permitem melhorar o software e o firmware durante a utilização normal.

Preço e disponibilidade

O XPENG P7 já esta disponível em Portugal nas três versões e a gama de preços começa nos 54.990 euros.