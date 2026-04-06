Combustíveis voltam a disparar hoje! Saiba onde é mais barato na sua zona

Os preços dos combustíveis voltam a subir esta semana, com aumentos na gasolina e no gasóleo. Apesar do aumento generalizado, há postos de combustível onde os preços são mais atrativos. Saiba onde é mais barato na sua zona.

Gasóleo sobe 8 cêntimos por litro e gasolina 3,5 cêntimos

Os preços dos combustíveis voltam a agravar-se esta segunda-feira, com o gasóleo a registar uma subida significativa de 8 cêntimos por litro, enquanto a gasolina aumenta 3,5 cêntimos.

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.

Preço do combustível