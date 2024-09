Xiaomi MIX Flip: o smartphone dobrável que quer mudar o mercado

O dia de ontem foi rico em novidades por parte da Xiaomi. A marca revelou 2 novos smartphones e um lote de outros dispositivos dedicados à AIoT. Uma das novidades mais esperadas ficou para o final, marcando o evento. O Xiaomi MIX Flip chegou ao mercado global e quer mudar o mercado.

Os telemóveis dobráveis ​​parecem estar a recuperar relevância depois de alguns anos de estagnação, com movimentos tão marcantes como a apresentação do primeiro dobrável de dobradiça dupla da Huawei. Outras marcas, como a Samsung, também estão a inovar, com modelos que ainda não vimos em grande escala, como os telefones enroláveis ​.

A Xiaomi também não ficou atrás e apresentou este ano nada mais nada menos do que dois modelos, o Xiaomi MIX Fold e o Xiaomi MIX Flip, dois terminais que temos a oportunidade de ter acesso na Europa. Isso mudou ontem no evento da Xiaomi, recheado de novidades.

A surpresa surgiu quando, na apresentação do Xiaomi 14T e 14T Pro, a marca confirmou a chegada de um dos seus dobráveis, o Xiaomi MIX Flip. Este será o principal rival do Samsung Galaxy Z Flip 6 e terá hardware de topo e um preço de 1.299 euros.

O ecrã interno tem 6,86 polegadas, mas onde o Xiaomi MIX Flip se destaca realmente é no seu ecrã exterior. Este tem 4 polegadas, à semelhança de outros modelos similares de outras marcas, sendo capaz de correr praticamente qualquer aplicação.

A resolução é de 1,5 K e o seu brilho chega aos 3.000 nits com uma taxa de atualização de 120 Hz. Isto torna muito plausível a utilização do móvel fechado para muitas operações. O processador escolhido é o melhor do momento, o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, juntamente com 12 GB de RAM e 512 GB de memória interna.

A bateria é bastante grande para um modelo dobrável, com 4.780 mAh. Possui carregamento rápido de 67W. O sistema de dobradiça permite a utilização do telefone como tripé, sendo perfeito para tirar fotografias de grupo ou de longa exposição.

Uma das particularidades deste telemóvel é que, apesar de possuir uma câmara frontal normal e duas câmaras traseiras, estas últimas, de 50 Mpx cada, não incluem grande angular. Possui uma lente angular tradicional, sendo a câmara principal, e uma teleobjetiva com zoom ótico, perfeita para retratos.

O telemóvel tem presente o Android 14, no qual corre o HyperOS, o sistema operativo da Xiaomi que já é utilizado em todos os seus produtos, desde smartphones a automóveis. Além disso, nesta nova versão o uso da inteligência artificial foi melhorado para facilitar o dia a dia dos seus utilizadores, como já fazem a Samsung, a OPPO ou a Google.