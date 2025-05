Mais um governo a aceitar pagamentos em criptomoeda: Dubai junta-se à Crypto.com

Impulsionadas pela Bitcoin, as criptomoedas estão em crescimento e a sua utilização por empresas estabelecidas e governos confere-lhes credibilidade. À semelhança do que já vimos acontecer, o Governo do Dubai vai aceitar pagamentos em criptomoeda, por via de uma parceria com a Crypto.com.

Esta semana, aquando da FinTech Summit, funcionários do Governo do Dubai e Mohammed Al Hakim, presidente da Crypto.com UAE, assinaram um acordo de entendimento, que permitirá que as taxas de serviço do governo sejam pagas com criptomoedas de grande capitalização.

Assim que os detalhes forem finalizados, indivíduos e "clientes empresariais de entidades governamentais" poderão pagar taxas de serviço por meio de carteiras digitais na Crypto.com, numa decisão pioneira a nível global, conforme descrita pelo Dubai Finance, num comunicado.

Pagamento em criptomoedas integra estratégia cashless do Dubai

A plataforma irá converter com segurança esses pagamentos em dirhams dos Emirados e transferi-los para contas do Dubai Finance, garantindo uma estrutura de pagamento simplificada, segura e inovadora.

No mesmo comunicado, fica a saber-se que a parceria "apoia a implementação da Dubai Cashless Strategy, permitindo transações financeiras seguras, eficientes e inclusivas por meio de criptomoedas".

Além disso, abre caminho para a transição que a cidade visa concretizar para uma sociedade totalmente digital e sem dinheiro, "capacitando o governo a introduzir um novo canal de pagamento digital nas suas plataformas oficiais".

A Dubai Cashless Strategy visa atingir 90% de transações sem dinheiro nos setores público e privado da cidade até 2026.

Numa declaração à CNBC, um porta-voz da Crypto.com esclareceu que o acordo permitirá que qualquer pessoa no Dubai pague por serviços públicos fornecidos pelo governo, incluindo estacionamento, por exemplo, com ativos criptográficos de grande capitalização.