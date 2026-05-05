Novo Peugeot 408 chega a Portugal! Preço começa nos 33.565€

A Peugeot acaba de anunciar a abertura das encomendas para o renovado Peugeot 408 em solo nacional. A gama divide-se nos níveis de equipamento Allure e GT e o preço começa nos 33.565€ (preço promocional). O Pplware já o conduziu... e adorou.

Líder do segmento C-Sedan em Portugal em 2025, o modelo que desafia as convenções com a sua silhueta fastback recebe agora uma atualização estética e tecnológica importante, com as primeiras unidades a chegarem às estradas em maio de 2026.

Estética refinada e iluminação inovadora

O design, que sempre foi o cartão de visita do 408, surge agora mais assertivo. A secção dianteira foi redesenhada, ostentando uma grelha de efeito 3D e a nova assinatura luminosa da marca, as icónicas "três garras" reinterpretadas em faixas LED finas.

A grande novidade visual é a estreia da inscrição "PEUGEOT" iluminada na traseira, que trabalha em conjunto com o emblema frontal também retroiluminado. Para quem procura exclusividade, a marca introduz a cor Verde Flare (de série), que muda de tonalidade consoante a incidência da luz.

A gama do novo 408 abandona as motorizações exclusivamente a combustão, oferecendo três variantes eletrificadas para diferentes perfis de utilização

E-408 (100% Elétrico) Equipado com um motor de 213 cv e bateria de 58,2 kWh, oferece uma autonomia de até 456 km (WLTP). Inclui o programa Peugeot Care com garantia de 8 anos ou 160.000 km.

Plug-In Hybrid 240 Uma opção exclusiva deste modelo que debita 240 cv combinados. A bateria de 14,6 kWh permite uma autonomia elétrica em cidade de até 99 km. Hybrid 145: Para quem não quer depender de cabos, esta versão mild-hybrid permite circular até 50% do tempo em modo elétrico em ambiente urbano, prometendo consumos de 5,0 l/100 km

Hybrid 145 Para quem não quer depender de cabos, esta versão mild-hybrid permite circular até 50% do tempo em modo elétrico em ambiente urbano, prometendo consumos de 5,0 l/100 km



Tecnologia e Gadgets "EV-First"

O interior mantém o aclamado i-Cockpit, mas ganha novos grafismos e materiais de qualidade superior. No campo tecnológico, destacam-se funcionalidades pensadas para a era elétrica:

Vehicle-to-Load (V2L) : Permite usar a bateria do carro para alimentar dispositivos externos (como bicicletas elétricas ou portáteis) até 3,5 kW.

: Permite usar a bateria do carro para alimentar dispositivos externos (como bicicletas elétricas ou portáteis) até 3,5 kW. Plug & Charge : Simplifica os carregamentos públicos, onde o posto reconhece o veículo automaticamente ao ligar o cabo, sem necessidade de apps ou cartões.

: Simplifica os carregamentos públicos, onde o posto reconhece o veículo automaticamente ao ligar o cabo, sem necessidade de apps ou cartões. Clean Cabin: Um sistema de tratamento de ar que filtra poluentes e exibe a qualidade do ar em tempo real no ecrã tátil

Versões e Preços em Portugal

A gama divide-se nos níveis de equipamento Allure e GT.

Allure

Acesso e arranque “mãos-livres”

Ar condicionado automático bi-zona

Sensores de estacionamento traseiro & VisioPark 1

Jantes de liga leve de 17’’ (19’’ no PLUG-IN HYBRID)

Mirror Screen sem fios com ecrã tátil de 10’’

Peugeot i-Cockpit® com painel de instrumentos digital de 10’’ personalizável

Faróis Peugeot Full LED Technology e assinatura luminosa ‘3 garras’

Pack Safety Plus & Drive Assist

Travagem de emergência controlada por câmara e radar

Ajuda à manutenção do veículo na faixa de rodagem

Reconhecimento alargado de sinais de trânsito e recomendação de velocidade

Alerta de atenção do condutor controlado por câmara interna

Cruise Control Adaptativo com função Stop & Go

Vidros laterais traseiros escurecidos e óculo traseiro aquecido

Especificidades do E-408

Cabo de carregamento trifásico modo 3 de 22 kW

Carregador de bordo bidirecional trifásico de 11 kW

Jantes de liga leve de 19’’ diamantadas

GT (acrescenta ao Allure)

Sensores de estacionamento dianteiro

Driver Sport Pack

Iluminação ambiente (8 cores)

Jantes de liga leve de 19’’ diamantadas

Navegação conectada com ecrã tátil central de 10’’ e i-Toggles virtuais personalizáveis

Pack Drive Assist Plus

Condução semiautónoma (nível 2)

Cruise Control Adaptativo com função Stop & Go, ajuda à manutenção do veículo na faixa de rodagem

Faróis com tecnologia Peugeot LED Matrix

Portão traseiro elétrico

Vidros dianteiros laminados

Embora os preços de tabela comecem em valores superiores, a Peugeot anunciou preços promocionais para o período de lançamento:

Motorização Nível Allure Nível GT Hybrid 145 cv Desde 33.565€* 40.865€ Plug-In Hybrid 240 cv 43.895€ 47.195€ Elétrico (E-408) 213 cv 43.195€ 46.555€

Nota: O preço de entrada de 33.565€ refere-se à campanha de lançamento para a versão Allure Hybrid .

Com a integração do ChatGPT em toda a gama para uma experiência interativa e sistemas de condução semiautónoma de Nível 2, o novo Peugeot 408 reforça a sua posição como uma das propostas mais tecnológicas e visualmente disruptivas do mercado nacional.

O Pplware já conduziu o novo Peugeot 408...

A convite da Peugeot, o Pplware já realizou um test drive às várias versões do novo Peugeot 408 pelas ruas de Marselha. O veículo destacou-se pelo elevado conforto, design arrojado e uma experiência de condução que estabelece um novo padrão para quem procura distinção e prazer de condução.

Com uma silhueta fastback moderna e linhas musculadas, o novo 408 afirma-se como uma proposta diferenciadora no segmento automóvel, combinando elegância, tecnologia e versatilidade. O habitáculo tem materiais de qualidade, com destaque para o avançado sistema i-Cockpit, que proporciona uma interação intuitiva entre condutor e veículo.

A suspensão mostrou-se eficaz a absorver irregularidades urbanas, enquanto a direção precisa reforçou a sensação de controlo em percursos mais exigentes.

O novo Peugeot 408 posiciona-se assim como uma escolha sólida para condutores que desejam fugir ao convencional, reunindo inovação, conforto e personalidade num formato pensado para o presente e preparado para o futuro.