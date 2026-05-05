Novo Peugeot 408 chega a Portugal! Preço começa nos 33.565€
A Peugeot acaba de anunciar a abertura das encomendas para o renovado Peugeot 408 em solo nacional. A gama divide-se nos níveis de equipamento Allure e GT e o preço começa nos 33.565€ (preço promocional). O Pplware já o conduziu... e adorou.
Líder do segmento C-Sedan em Portugal em 2025, o modelo que desafia as convenções com a sua silhueta fastback recebe agora uma atualização estética e tecnológica importante, com as primeiras unidades a chegarem às estradas em maio de 2026.
Estética refinada e iluminação inovadora
O design, que sempre foi o cartão de visita do 408, surge agora mais assertivo. A secção dianteira foi redesenhada, ostentando uma grelha de efeito 3D e a nova assinatura luminosa da marca, as icónicas "três garras" reinterpretadas em faixas LED finas.
A grande novidade visual é a estreia da inscrição "PEUGEOT" iluminada na traseira, que trabalha em conjunto com o emblema frontal também retroiluminado. Para quem procura exclusividade, a marca introduz a cor Verde Flare (de série), que muda de tonalidade consoante a incidência da luz.
A gama do novo 408 abandona as motorizações exclusivamente a combustão, oferecendo três variantes eletrificadas para diferentes perfis de utilização
- E-408 (100% Elétrico)
- Equipado com um motor de 213 cv e bateria de 58,2 kWh, oferece uma autonomia de até 456 km (WLTP). Inclui o programa Peugeot Care com garantia de 8 anos ou 160.000 km.
- Plug-In Hybrid 240
- Uma opção exclusiva deste modelo que debita 240 cv combinados. A bateria de 14,6 kWh permite uma autonomia elétrica em cidade de até 99 km. Hybrid 145: Para quem não quer depender de cabos, esta versão mild-hybrid permite circular até 50% do tempo em modo elétrico em ambiente urbano, prometendo consumos de 5,0 l/100 km
- Hybrid 145
- Para quem não quer depender de cabos, esta versão mild-hybrid permite circular até 50% do tempo em modo elétrico em ambiente urbano, prometendo consumos de 5,0 l/100 km
Tecnologia e Gadgets "EV-First"
O interior mantém o aclamado i-Cockpit, mas ganha novos grafismos e materiais de qualidade superior. No campo tecnológico, destacam-se funcionalidades pensadas para a era elétrica:
- Vehicle-to-Load (V2L): Permite usar a bateria do carro para alimentar dispositivos externos (como bicicletas elétricas ou portáteis) até 3,5 kW.
- Plug & Charge: Simplifica os carregamentos públicos, onde o posto reconhece o veículo automaticamente ao ligar o cabo, sem necessidade de apps ou cartões.
- Clean Cabin: Um sistema de tratamento de ar que filtra poluentes e exibe a qualidade do ar em tempo real no ecrã tátil
Versões e Preços em Portugal
A gama divide-se nos níveis de equipamento Allure e GT.
Allure
- Acesso e arranque “mãos-livres”
- Ar condicionado automático bi-zona
- Sensores de estacionamento traseiro & VisioPark 1
- Jantes de liga leve de 17’’ (19’’ no PLUG-IN HYBRID)
- Mirror Screen sem fios com ecrã tátil de 10’’
- Peugeot i-Cockpit® com painel de instrumentos digital de 10’’ personalizável
- Faróis Peugeot Full LED Technology e assinatura luminosa ‘3 garras’
- Pack Safety Plus & Drive Assist
- Travagem de emergência controlada por câmara e radar
- Ajuda à manutenção do veículo na faixa de rodagem
- Reconhecimento alargado de sinais de trânsito e recomendação de velocidade
- Alerta de atenção do condutor controlado por câmara interna
- Cruise Control Adaptativo com função Stop & Go
- Vidros laterais traseiros escurecidos e óculo traseiro aquecido
Especificidades do E-408
- Cabo de carregamento trifásico modo 3 de 22 kW
- Carregador de bordo bidirecional trifásico de 11 kW
- Jantes de liga leve de 19’’ diamantadas
GT (acrescenta ao Allure)
- Sensores de estacionamento dianteiro
- Driver Sport Pack
- Iluminação ambiente (8 cores)
- Jantes de liga leve de 19’’ diamantadas
- Navegação conectada com ecrã tátil central de 10’’ e i-Toggles virtuais personalizáveis
- Pack Drive Assist Plus
- Condução semiautónoma (nível 2)
- Cruise Control Adaptativo com função Stop & Go, ajuda à manutenção do veículo na faixa de rodagem
- Faróis com tecnologia Peugeot LED Matrix
- Portão traseiro elétrico
- Vidros dianteiros laminados
Embora os preços de tabela comecem em valores superiores, a Peugeot anunciou preços promocionais para o período de lançamento:
|Motorização
|Nível Allure
|Nível GT
|Hybrid 145 cv
|Desde 33.565€*
|40.865€
|Plug-In Hybrid 240 cv
|43.895€
|47.195€
|Elétrico (E-408) 213 cv
|43.195€
|46.555€
Nota: O preço de entrada de 33.565€ refere-se à campanha de lançamento para a versão Allure Hybrid
Com a integração do ChatGPT em toda a gama para uma experiência interativa e sistemas de condução semiautónoma de Nível 2, o novo Peugeot 408 reforça a sua posição como uma das propostas mais tecnológicas e visualmente disruptivas do mercado nacional.
O Pplware já conduziu o novo Peugeot 408...
A convite da Peugeot, o Pplware já realizou um test drive às várias versões do novo Peugeot 408 pelas ruas de Marselha. O veículo destacou-se pelo elevado conforto, design arrojado e uma experiência de condução que estabelece um novo padrão para quem procura distinção e prazer de condução.
Com uma silhueta fastback moderna e linhas musculadas, o novo 408 afirma-se como uma proposta diferenciadora no segmento automóvel, combinando elegância, tecnologia e versatilidade. O habitáculo tem materiais de qualidade, com destaque para o avançado sistema i-Cockpit, que proporciona uma interação intuitiva entre condutor e veículo.
A suspensão mostrou-se eficaz a absorver irregularidades urbanas, enquanto a direção precisa reforçou a sensação de controlo em percursos mais exigentes.
O novo Peugeot 408 posiciona-se assim como uma escolha sólida para condutores que desejam fugir ao convencional, reunindo inovação, conforto e personalidade num formato pensado para o presente e preparado para o futuro.