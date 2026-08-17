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BEV, HEV, PHEV, REEV… afinal, que carro é que está a comprar?

· Motores/Energia 1 Comentário

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Autor: Vítor M.

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  1. Max says:
    17 de Agosto de 2026 às 20:08

    Normalmente nas estatísticas das motorizações, por exemplo da ACAP, os híbridos elétricos são agrupados:
    – “PHEV “são os que podem carregar na tomada – inclui os PHEV, os EREV/REEV e geralmente os REx (que também podem ser incluídos nos BEV)
    – “HEV “não carregam na tomada – Inclui os HEV, os FHEV e os MHEV
    Segundo os dados da ACAP, das matrícula até julho dos ligeiros de passageiros:
    – Veem ou podem ver a tomada: 40,7% (BEV 26,0%, PHEV 14,7%)
    – Nunca veem a tomada: 59,3% (HEV 27,8%, Gasolina 21,5%, gasóleo 3,6%, GPL/GNL 6,4%)

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