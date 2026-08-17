BEV, HEV, PHEV, REEV… afinal, que carro é que está a comprar?

Comprar um carro já não é apenas escolher entre gasolina, gasóleo ou elétrico. A eletrificação trouxe uma verdadeira sopa de letras ao mercado: ICE, MHEV, HEV, PHEV, REEV, BEV ou FCEV. Parecem apenas siglas, mas escondem formas muito diferentes de colocar um automóvel em movimento.

Afinal, o que distingue todos estes automóveis?

Durante décadas, o funcionamento de um automóvel era simples: depósito, motor de combustão e transmissão a levar a força às rodas.

A eletrificação veio complicar este cenário, dando origem a soluções muito diferentes, desde um motor elétrico que apenas apoia o motor a gasolina, passando por veículos capazes de andar alguns quilómetros só a eletricidade, híbridos plug-in, até modelos em que o motor a gasolina nunca chega a estar ligado às rodas.

É esta última diferença que mais confunde as classificações, e é isso que vamos esclarecer.

ICE: Internal Combustion Engine

É o automóvel tradicional com motor de combustão interna. A energia armazenada no combustível é convertida pelo motor em energia mecânica e transmitida às rodas.

Pode utilizar gasolina, gasóleo ou outros combustíveis, mas não depende de uma bateria de tração para circular.

MHEV: Mild Hybrid Electric Vehicle

Aqui começa a eletrificação. Um MHEV, normalmente chamado híbrido ligeiro ou Mild Hybrid, continua a depender essencialmente do motor de combustão, mas acrescenta um pequeno sistema elétrico.

São comuns arquiteturas de 48 V, embora existam outras soluções. O sistema pode recuperar energia nas desacelerações e ajudar o motor térmico nas acelerações, reduzindo consumo e emissões. Não precisa de ser ligado à tomada.

HEV: Hybrid Electric Vehicle

É aquilo a que normalmente chamamos híbrido convencional. Um HEV possui motor de combustão, um ou mais motores elétricos e uma bateria de tração. Ao contrário de um Mild Hybrid, o sistema elétrico pode ter capacidade para movimentar sozinho o automóvel durante determinados períodos.

A grande particularidade é que não existe ficha para carregar a bateria.

A energia elétrica é recuperada durante travagens e desacelerações e pode também ser gerida pelo próprio sistema híbrido. É precisamente assim que o Alternative Fuels Data Center descreve os HEV.

PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle

O PHEV é também híbrido que traz uma diferença fundamental: pode ser ligado à tomada. Possui uma bateria significativamente maior do que um HEV, permitindo percorrer distâncias consideráveis utilizando exclusivamente eletricidade.

Quando a bateria atinge determinado nível, o motor de combustão pode entrar em funcionamento e o automóvel continua a circular como híbrido.

Os PHEV possuem motor elétrico e motor de combustão e podem assumir diferentes configurações mecânicas. Num híbrido paralelo, por exemplo, ambos podem estar mecanicamente ligados às rodas.

REEV/EREV: Range Extended Electric Vehicle

Aqui as coisas tornam-se particularmente interessantes. Um REEV ou EREV é um veículo elétrico de autonomia estendida. Tem bateria, motor elétrico, ficha para carregamento e também um motor de combustão.

Parece um PHEV. Mas existe uma diferença essencial na arquitetura clássica: o motor de combustão não movimenta as rodas.

A propulsão é elétrica. O motor a gasolina funciona essencialmente como um gerador para produzir eletricidade quando é necessário prolongar a autonomia. Esta configuração corresponde à arquitetura híbrida em série.

É uma diferença pequena no papel, mas enorme do ponto de vista técnico.

Num PHEV convencional, o motor térmico pode participar diretamente na propulsão. Num REEV em série, o motor térmico produz eletricidade; quem continua a fazer o trabalho de tração é o motor elétrico.

BEV: Battery Electric Vehicle

Este é o automóvel que normalmente designamos simplesmente como elétrico. Não existe motor de combustão, depósito de gasolina ou gasóleo nem sistema de escape associado à propulsão.

A energia fica armazenada numa bateria de alta tensão e alimenta um ou vários motores elétricos.

O Alternative Fuels Data Center define precisamente os BEV como veículos que funcionam sempre em modo totalmente elétrico e cuja bateria é carregada através de equipamento externo.

FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle

Existe ainda outra forma de produzir eletricidade a bordo: hidrogénio. Os FCEV são veículos elétricos com pilha de combustível.

Transportam hidrogénio comprimido em depósitos e utilizam uma reação eletroquímica entre o hidrogénio e o oxigénio para produzir eletricidade.

Essa eletricidade alimenta o motor elétrico e uma pequena bateria funciona normalmente como acumulador intermédio de energia.

Então qual é realmente a diferença?

Há uma forma bastante simples de olhar para todas estas tecnologias:

Tecnologia Combustível Tomada Pode circular só com eletricidade Quem pode movimentar as rodas ICE Sim Não Não Motor térmico MHEV Sim Não Geralmente não Principalmente motor térmico HEV Sim Não Sim, de forma limitada Térmico e/ou elétrico PHEV Sim Sim Sim Térmico e/ou elétrico REEV/EREV Sim Sim* Sim Motor elétrico BEV Não Sim Sempre Motor elétrico FCEV Hidrogénio Normalmente não Sempre Motor elétrico

*Na configuração moderna mais comum de autonomia estendida, embora existam diferentes implementações e classificações.

A pergunta que acaba com a confusão

Quando aparecer uma nova sigla, há três perguntas que ajudam imediatamente a perceber que automóvel temos à frente:

Tem motor de combustão? Pode carregar a bateria numa tomada? E, sobretudo, quem está fisicamente a fazer girar as rodas?

É esta última pergunta que separa tecnologias aparentemente semelhantes.

Num ICE, são sempre o motor térmico e a transmissão. Num BEV, é sempre o motor elétrico. Num PHEV, podem ser ambos. E num REEV em série, mesmo quando ouvimos um motor a gasolina a trabalhar, este está essencialmente a produzir eletricidade: a tração continua nas mãos do motor elétrico.

No meio de tantas siglas, esta talvez seja a forma mais simples de perceber para onde está realmente a evoluir o automóvel.