Veículos HEV, PHEV e MHEV: afinal, qual a diferença?
A indústria automóvel atravessa uma das maiores transformações da sua história. Entre veículos elétricos, híbridos e motores de combustão cada vez mais eficientes, surgem siglas que nem sempre são fáceis de compreender. Afinal o que é um HEV, PHEV e MHEV?
HEV, PHEV e MHEV são três das mais comuns, mas representam tecnologias bastante distintas. Se está a pensar comprar um automóvel novo, saiba o que distingue cada uma destas soluções e qual poderá fazer mais sentido para si.
MHEV: o híbrido ligeiro
A sigla MHEV significa Mild Hybrid Electric Vehicle, ou híbrido ligeiro. Trata-se da forma mais simples de eletrificação disponível atualmente no mercado.
Nestes veículos existe um pequeno motor elétrico, normalmente alimentado por um sistema de 48 volts, que auxilia o motor de combustão em determinadas situações, como arranques, recuperações ou acelerações.
O motor elétrico não tem capacidade para mover o veículo sozinho, funcionando apenas como apoio ao motor principal.
Vantagens dos MHEV
- Menor consumo de combustível;
- Redução das emissões de CO₂;
- Não necessita de carregamento externo;
- Preço geralmente mais acessível.
Esta é uma solução muito utilizada por fabricantes que procuram cumprir metas ambientais sem aumentar significativamente o custo final dos veículos.
HEV: o híbrido convencional
Os HEV (Hybrid Electric Vehicle) são os chamados híbridos convencionais. Neste caso, o sistema elétrico tem um papel mais relevante e a bateria possui uma capacidade superior à encontrada nos MHEV.
Ao contrário dos híbridos ligeiros, um HEV consegue circular exclusivamente em modo elétrico durante pequenas distâncias, especialmente em ambiente urbano e a velocidades reduzidas.
A bateria é carregada automaticamente através da travagem regenerativa e do próprio motor térmico, dispensando qualquer ligação à tomada.
Vantagens dos HEV
- Excelente eficiência em percursos urbanos;
- Consumos mais baixos;
- Menores emissões poluentes;
- Não requer carregamento externo.
Esta tecnologia popularizou-se graças a fabricantes japoneses e continua a ser uma das opções preferidas para quem procura poupança de combustível sem alterar os hábitos de utilização.
PHEV: o híbrido plug-in
A sigla PHEV significa Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Estes modelos combinam um motor a combustão com um motor elétrico e uma bateria significativamente maior.
A principal diferença está no facto de a bateria poder ser carregada através de uma tomada doméstica ou de um posto de carregamento.
Graças à sua maior capacidade energética, muitos modelos conseguem percorrer entre 50 e 100 quilómetros em modo totalmente elétrico.
Quando a carga da bateria termina, o veículo continua a funcionar como um híbrido tradicional, recorrendo ao motor de combustão.
Vantagens dos PHEV
- Possibilidade de realizar viagens diárias sem consumir combustível;
- Custos de utilização reduzidos;
- Menor impacto ambiental;
- Grande autonomia para viagens longas.
Contudo, para tirar verdadeiro partido desta tecnologia, é essencial que o veículo seja carregado regularmente.
Comparação rápida: HEV, PHEV e MHEV
|Característica
|MHEV
|HEV
|PHEV
|Circula apenas em modo elétrico
|Não
|Sim (limitado)
|Sim
|Necessita de carregamento externo
|Não
|Não
|Sim
|Capacidade da bateria
|Pequena
|Média
|Grande
|Redução de consumos
|Moderada
|Elevada
|Muito elevada
|Preço de aquisição
|Mais baixo
|Médio
|Mais elevado
Qual a melhor opção?
A resposta, como é natural, depende sobretudo da utilização.
Quem realiza muitos quilómetros em cidade e não quer preocupar-se com carregamentos encontrará nos HEV uma solução equilibrada. Já os condutores com acesso fácil a carregamento doméstico ou no trabalho podem obter poupanças significativas com um PHEV.
Por outro lado, os MHEV surgem como uma alternativa interessante para quem pretende apenas reduzir consumos e emissões sem alterar os seus hábitos de condução.