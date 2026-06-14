Veículos HEV, PHEV e MHEV: afinal, qual a diferença?

A indústria automóvel atravessa uma das maiores transformações da sua história. Entre veículos elétricos, híbridos e motores de combustão cada vez mais eficientes, surgem siglas que nem sempre são fáceis de compreender. Afinal o que é um HEV, PHEV e MHEV?

HEV, PHEV e MHEV são três das mais comuns, mas representam tecnologias bastante distintas. Se está a pensar comprar um automóvel novo, saiba o que distingue cada uma destas soluções e qual poderá fazer mais sentido para si.

MHEV: o híbrido ligeiro

A sigla MHEV significa Mild Hybrid Electric Vehicle, ou híbrido ligeiro. Trata-se da forma mais simples de eletrificação disponível atualmente no mercado.

Nestes veículos existe um pequeno motor elétrico, normalmente alimentado por um sistema de 48 volts, que auxilia o motor de combustão em determinadas situações, como arranques, recuperações ou acelerações.

O motor elétrico não tem capacidade para mover o veículo sozinho, funcionando apenas como apoio ao motor principal.

Vantagens dos MHEV

Menor consumo de combustível;

Redução das emissões de CO₂;

Não necessita de carregamento externo;

Preço geralmente mais acessível.

Esta é uma solução muito utilizada por fabricantes que procuram cumprir metas ambientais sem aumentar significativamente o custo final dos veículos.

HEV: o híbrido convencional

Os HEV (Hybrid Electric Vehicle) são os chamados híbridos convencionais. Neste caso, o sistema elétrico tem um papel mais relevante e a bateria possui uma capacidade superior à encontrada nos MHEV.

Ao contrário dos híbridos ligeiros, um HEV consegue circular exclusivamente em modo elétrico durante pequenas distâncias, especialmente em ambiente urbano e a velocidades reduzidas.

A bateria é carregada automaticamente através da travagem regenerativa e do próprio motor térmico, dispensando qualquer ligação à tomada.

Vantagens dos HEV

Excelente eficiência em percursos urbanos;

Consumos mais baixos;

Menores emissões poluentes;

Não requer carregamento externo.

Esta tecnologia popularizou-se graças a fabricantes japoneses e continua a ser uma das opções preferidas para quem procura poupança de combustível sem alterar os hábitos de utilização.

PHEV: o híbrido plug-in

A sigla PHEV significa Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Estes modelos combinam um motor a combustão com um motor elétrico e uma bateria significativamente maior.

A principal diferença está no facto de a bateria poder ser carregada através de uma tomada doméstica ou de um posto de carregamento.

Graças à sua maior capacidade energética, muitos modelos conseguem percorrer entre 50 e 100 quilómetros em modo totalmente elétrico.

Quando a carga da bateria termina, o veículo continua a funcionar como um híbrido tradicional, recorrendo ao motor de combustão.

Vantagens dos PHEV

Possibilidade de realizar viagens diárias sem consumir combustível;

Custos de utilização reduzidos;

Menor impacto ambiental;

Grande autonomia para viagens longas.

Contudo, para tirar verdadeiro partido desta tecnologia, é essencial que o veículo seja carregado regularmente.

Comparação rápida: HEV, PHEV e MHEV

Característica MHEV HEV PHEV Circula apenas em modo elétrico Não Sim (limitado) Sim Necessita de carregamento externo Não Não Sim Capacidade da bateria Pequena Média Grande Redução de consumos Moderada Elevada Muito elevada Preço de aquisição Mais baixo Médio Mais elevado

Qual a melhor opção?

A resposta, como é natural, depende sobretudo da utilização.

Quem realiza muitos quilómetros em cidade e não quer preocupar-se com carregamentos encontrará nos HEV uma solução equilibrada. Já os condutores com acesso fácil a carregamento doméstico ou no trabalho podem obter poupanças significativas com um PHEV.

Por outro lado, os MHEV surgem como uma alternativa interessante para quem pretende apenas reduzir consumos e emissões sem alterar os seus hábitos de condução.