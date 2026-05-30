Atenção nas portagens! Tem Via Verde e entrou numa via manual? Saiba o que fazer

Apesar da crescente adoção da Via Verde nas autoestradas portuguesas, continuam a acontecer situações em que os condutores entram por engano numa via de portagem manual. Quando isso acontece, muitos automobilistas entram em pânico e acabam por tomar decisões perigosas.

Se tem Via Verde e entrou numa cabine manual, a primeira regra é simples: mantenha a calma e nunca faça marcha-atrás como sugere a GNR.

Portagens: se entrou na via errada, o que deve fazer?

As portagens estão preparadas para lidar com estas situações. Caso tenha entrado numa via manual por engano, deve utilizar o botão de chamada disponível na cabine. Através desse sistema, os operadores conseguem identificar o veículo e verificar se existe uma identificação Via Verde associada.

Depois da validação, a barreira será aberta e o valor da portagem será debitado normalmente através do sistema Via Verde, sem necessidade de efetuar qualquer manobra arriscada.

O que nunca deve fazer!!!

Perante este tipo de erro, existem comportamentos que devem ser evitados a todo o custo:

Não faça marcha-atrás;

Não tente inverter o sentido de marcha;

Não realize manobras perigosas para mudar de via.

Estas ações representam um risco elevado para a segurança rodoviária, podendo provocar acidentes graves e colocar em perigo tanto o condutor como os restantes utilizadores da estrada.

Um simples momento de distração pode acontecer a qualquer pessoa. No entanto, a solução nunca passa por realizar manobras perigosas. Utilize os meios de assistência disponíveis na portagem e siga as indicações fornecidas pelos operadores.