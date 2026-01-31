NORSE: Oath of Blood, uma visita ao Norte místico

Já se sabe quando é que NORSE: Oath of Blood, o próximo jogo da Tripwire Interactive, será lançado. Trata-se de um jogo tático por turnos que decorre na Noruega da Idade das Trevas. Venham saber mais...

NORSE: Oath of Blood

A Tripwire Interactive, e a equipa de desenvolvimento Arctic Hazard, anunciaram a data de lançamento do seu próximo jogo de estratégia por turno, baseado na Noruega da era dos vikings, NORSE: Oath of Blood.

O jogo, sofreu um pequeno adiamento, com o objetivo de providenciar o melhor produto final quando for lançado e será agora lançado a 17 de fevereiro para PC e na primavera para as consolas Playstation 5 e Xbox Series X.

Em NORSE: Oath of Blood, o jogador vai aventurar-se pela beleza agreste e indomável da Noruega no decorrer da Idade das Trevas.

Trata-se de um jogo de estratégia por turnos que mergulha os jogadores no coração da Era Viking, embarcando numa jornada épica de vingança enquanto controlam Gunnar, um jovem guerreiro cujo destino é forjado em sangue e traição.

Após o traiçoeiro Steinarr Far-Spear assassinar o seu pai, o Jarl Gripr, e usurpar o trono que seria seu por direito, o caminho de Gunnar torna-se claro e inevitável: reconstruir, aliar-se e ascender para recuperar a honra e a justiça.

Para tal, Gunnar vai ter de criar a sua própria tribo a partir do zero, reunindo aliados onde os consiga encontrar e treinar um formidável grupo de guerreiros para lutar ao seu lado contra Steinarr.

Cada decisão tomada acaba por moldar o mundo em redor de Gunnar, enquanto ele se aventura por uma paisagem repleta de perigos mas também de oportunidades.

Pelo caminho, terá de enfrentar clãs rivais, forjar laços inquebráveis ​​e superar os seus inimigos em batalhas táticas por turnos que testam a capacidade estratégica dos jogadores.

NORSE: Oath of Blood será lançado para PC (via Steam, GOG e Epic Games Store), a 17 de fevereiro, sendo que as versões para PlayStation 5 e Xbox Series X apenas serão lançadas na primavera.