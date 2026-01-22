Qual é a temperatura ideal do ar condicionado no carro no inverno?

Com a chegada do frio, ligar o ar condicionado do carro para aquecer o interior é uma ação necessária. Mas qual é a temperatura mais adequada para garantir conforto, segurança e eficiência?

Temperatura ideal do AC no inverno situa-se entre 20 °C e 22 °C

Para a maioria dos veículos, a temperatura ideal no inverno situa-se entre 20 °C e 22 °C. Este intervalo oferece:

Conforto imediato sem sensação de calor excessivo;

Prevenção de embaciamento dos vidros;

Consumo de combustível ou energia (no caso de carros elétricos) mais controlado;

Evita ar demasiado seco, prejudicial para a pele e vias respiratórias.

Evitar temperaturas muito altas dentro do carro também reduz a fadiga e melhora a atenção ao volante.

Durante percursos mais longos, ajustar ligeiramente o termóstato para 18–20 °C pode ser suficiente, especialmente se o carro estiver bem isolado. Se estiver muito frio lá fora, aumentar para os 22 °C apenas quando necessário ajuda a poupar combustível.

Ajustar corretamente a temperatura do ar condicionado no inverno garante não só conforto térmico, mas também segurança, evitando vidros embaçados e mantendo o condutor alerta. Entre 20 °C e 22 °C, com pequenos ajustes, é possível viajar de forma eficiente, confortável e segura durante os meses mais frios.