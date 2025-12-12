Apenas 90 pessoas podem adquirir este novo Porsche GT3 exclusivo

A Porsche prestou uma homenagem intemporal ao fundador da Porsche Design, Ferdinand Alexander Porsche, com uma edição ultralimitada do 911 GT3 para celebrar aquele que seria o seu 90.º aniversário. Nem toda a gente o pode comprar...

Um design com história

Ferdinand Alexander Porsche, carinhosamente conhecido como F.A., fundou a Porsche Design em 1972 juntamente com o seu irmão Hans-Peter. Embora F.A. tenha falecido em 2012, o legado do criador do 911 original permanece vivo. Para assinalar a data do seu 90.º aniversário, a equipa Sonderwunsch (o departamento de desejos especiais da marca) desenvolveu o 911 GT3 90 F. A. Porsche.

Este modelo de coleção, limitado a apenas 90 unidades globais, foi concebido com a colaboração de Mark Porsche, o filho mais novo de Ferdinand, garantindo que o tributo se mantém fiel à visão do icónico designer.

O veículo tem por base o atual 911 GT3 com o Pacote Touring, distinguindo-se imediatamente pela pintura especial em "F. A. Green" metalizado. Esta tonalidade não foi escolhida ao acaso; é uma reinterpretação moderna do "Oak Green" metalizado que adornava o 911 pessoal de Ferdinand.

Os detalhes exclusivos estendem-se às jantes Sport Classic em preto acetinado, equipadas com fêmea central e ostentando o brasão da Porsche de 1963. Na traseira, a grelha do motor exibe um emblema comemorativo "90 F. A. Porsche", sublinhando a raridade do exemplar.

O requinte dos detalhes no habitáculo

O interior do veículo reflete a sofisticação e o gosto pessoal de F.A. Porsche. Os bancos em pele Club Leather na cor Castanho Trufa apresentam centros em tecido tecelado. Este padrão xadrez inspira-se no casaco desportivo favorito do designer, combinando tons de preto, verde, castanho trufa, creme e vermelho bordeaux. O mesmo tecido requintado reveste o interior do porta-luvas e a bagageira dianteira.

Outro destaque é o relógio Sport Chrono no tablier, influenciado pelo lendário relógio Chronograph 1, uma peça criada originalmente como um exemplar único para F. A. Porsche. A acompanhar, encontra-se uma manete de velocidades com acabamento em nogueira de poro aberto, um toque subtil de elegância clássica.

A exclusividade é reforçada por uma placa dourada no tablier, que exibe a silhueta do 911 original, a assinatura de F. A. Porsche e a inscrição "ONE of 90". O conjunto fica completo com pespontos de contraste na cor Limestone e uma cobertura especial na consola central.

Performance pura e mecânica inalterada

Sob a carroçaria personalizada, o modelo mantém a excelência mecânica do GT3 de série. É impulsionado pelo motor atmosférico de seis cilindros opostos e 4.0 litros, capaz de desenvolver cerca de 510 cv (374 kW) e 448 Nm de binário.

Os compradores poderão, presumivelmente, optar entre uma transmissão manual ou a automática PDK. Nesta última configuração, o desportivo acelera dos 0 aos 96 km/h em 3,2 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 311 km/h.

A produção está agendada para começar em meados de 2026, com um preço inicial situado nos 387.000 dólares (valor para o mercado internacional). De notar que uma das 90 unidades já está destinada a Mark Porsche.

