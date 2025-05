Xiaomi cresce na indústria e assina acordo de parceria com a Nurburgring

A gigante tecnológica chinesa Xiaomi está a investir fortemente no mercado dos carros elétricos. A marca estabeleceu agora uma parceria com o lendário autódromo de Nurburgring, na Alemanha. Isto permitirá à Xiaomi utilizar a icónica pista como uma plataforma para desenvolvimento e promoção do SU7 Ultra e outros.

Xiaomi cresce na indústria com o SU7 Ultra

A parceria inclui a nomeação de uma nova “curva Xiaomi” no circuito do Grande Prémio, especificamente a curva 12, uma curva desafiante para a esquerda seguindo o Michael Schumacher S ou a Goodyear Spange no traçado de sprint mais curto. Além disso, a presença da Xiaomi será visível no Nordschleife, o circuito mais longo e exigente, com uma grande instalação publicitária situada entre as secções de Aremberg e Fuchsrohre.

Isto acontece quando a versão de produção do seu carro elétrico de alto desempenho da Xiaomi, o SU7 Ultra, enfrenta o desafio de Nurburgring. Em outubro, um protótipo do SU7 Ultra registou um impressionante tempo por volta de 6:46.874, tornando-se o carro de quatro portas mais rápido a enfrentar o circuito.

O modelo de produção, lançado na China no final de fevereiro com uns impressionantes 1.548 cavalos de potência, tem um preço inicial de pouco mais de 65.000 dólares. O fundador e CEO da Xiaomi, Lei Jun, anunciou recentemente que a versão de produção do SU7 Ultra está mais uma vez a testar a sua coragem em Nürburgring.

Assina acordo de parceria com a Nurburgring

Além de estabelecer recordes de volta, a Xiaomi participa agora oficialmente nas atividades de testes e desenvolvimento em Nürburgring. Durante 16 semanas por ano, a pista serve como um centro crucial para os fabricantes e fornecedores automóveis refinarem os seus veículos e componentes. A Xiaomi vai agora aproveitar esta oportunidade para fazer avançar a sua tecnologia de carros elétricos.

Christian Stephani, CEO do Nürburgring, manifestou o seu entusiasmo pela nova parceria, afirmando que estão “satisfeitos por a Xiaomi, uma marca forte da Ásia, estar a utilizar o Nürburgring como uma importante plataforma de desenvolvimento e comunicação”. Esta colaboração destaca a contínua relevância de Nürburgring como campo de provas para a tecnologia automóvel de ponta, especialmente no mundo em rápida evolução dos automóveis elétricos.

A Xiaomi lançou oficialmente o seu primeiro veículo elétrico, o SU7, em março de 2024, com um preço inicial de aproximadamente 26.500 dólares. A procura pelo SU7 superou todas as expectativas, com os tempos médios de espera de entrega a atingirem cerca de 40 semanas. A Xiaomi EV planeia entregar 350.000 veículos no total este ano, e o seu desempenho recente indica um forte impulso. Mais de 28.000 veículos foram entregues só em abril, tornando-se o sétimo mês consecutivo com entregas superiores a 20.000 unidades.