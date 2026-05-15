Jovem da Etiópia já conquistou quase 7 milhões de pessoas na Internet a fazer moda com lixo

Dando nova vida a materiais descartados, e com apenas um smartphone e uma conta no Instagram e no TikTok, um adolescente da Etiópia conquistou milhões de seguidores em todo o mundo. A história de Kalu Putik reflete o poder que a Internet tem de catapultar o talento de alguém, independentemente de onde esteja.

O adolescente de 15 anos Kaleab, de Mekelle, no norte da Etiópia, cresceu num ambiente modesto e desenvolveu o hábito de ver potencial nos materiais que os outros descartam.

Sem formação em moda, trabalha com o que encontra, desde sacos de plástico, borracha e cartão até retalhos de tecido e tampas de garrafa.

O lixo virou luxo e conquistou a Internet

Seja qual for o conjunto, o cenário dos vídeos que o adolescente grava sob o nome Kalu Putik é sempre o mesmo: uma parede, uma tábua de madeira e um smartphone. Este último é a porta para o mundo.

Os vídeos, publicados nas redes sociais, seguem sempre o mesmo formato: em cima de uma tábua de madeira, Kaleab começa com os materiais soltos, faz uma transição rápida e aparece completamente vestido com um look novo.

Com o primeiro vídeo a datar de 30 de março deste ano, foi no mês seguinte que os vídeos explodiram. As 22 publicações já conquistaram a Kalu Putik mais de cinco milhões de seguidores só no Instagram. No TikTok, acrescem à legião de fãs 1,4 milhão de seguidores, bem como milhões e milhões de visualizações e gostos.

Curiosamente, a conta oficial do Instagram chegou a deixar um comentário público a pedir para destacá-lo no perfil da plataforma. Apesar dos 2,1 milhões de gostos, o comentário foi ignorado.

O poder da Internet

Na secção dos comentários das suas publicações, os nomes das maiores marcas de moda surgem repetidamente, desde Balenciaga, Louis Vuitton e Gucci até à Nike, com os utilizadores a torcerem para que alguém do setor apareça e lhe faça uma proposta.

De facto, há vinte anos, o talento de Kalu ficaria em Mekelle. Contudo, hoje em dia, está a chegar a milhões de pessoas em todo o mundo, sem agentes, sem marcas e mesmo sem capital inicial.

Aliados à sua força de vontade, um smartphone e uma ligação à Internet foram suficientes para catapultar o adolescente.

É exatamente isso que torna este caso relevante e mais do que moda. Plataformas como o Instagram e o TikTok permitem, hoje em dia, que alguém numa cidade do norte da Etiópia chegue a mais pessoas do que a maioria das marcas estabelecidas, gerando não apenas interesse, mas admiração por parte de quem acompanha.

A história de Kalu Putik mostra que há talento em sítios onde dificilmente chegaria uma oportunidade e que a Internet pode abrir portas que estavam, à priori, fechadas.