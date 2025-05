O Google Chrome vai prevenir fraudes usando para isso a IA como segurança

Com a IA cada vez mais presente, é normal que a Google aproveite ao máximo o que esta oferece. Uma das áreas mais importantes é mesmo a da segurança, onde tem conquistado tudo e todos. Isso é agora reforçado com o Google Chrome vai prevenir fraudes usando para isso a IA.

Google Chrome vai prevenir fraudes

A Google está a implementar novas medidas de segurança com tecnologia de IA contra atividades fraudulentas no seu navegador Chrome. A empresa irá proteger os utilizadores contra phishing e ameaças online semelhantes, utilizando um grande modelo de linguagem chamado Gemini Nano na versão para desktop. Este modelo fortalece as camadas de segurança analisando a estrutura complexa dos sites.

A funcionalidade Navegação Segura do Chrome tem sido utilizada ativamente há muito tempo para proteger os utilizadores de sites maliciosos. O modo de Proteção Avançada desta funcionalidade oferece o dobro da segurança que a Proteção Padrão.

A Google está a levar este modo ainda mais longe com o seu modelo de IA Gemini Nano. Afirma-se que o Gemini Nano é utilizado especialmente para detetar fraudes de suporte técnico remoto e que este modelo também será útil contra diferentes tipos de fraude no futuro.

A IA será o motor para esta segurança

Uma mudança significativa será também implementada no browser Chrome nos dispositivos Android. Os utilizadores de dispositivos móveis serão agora avisados ​​sobre spam e notificações enganosas provenientes de sites maliciosos. Graças ao modelo de aprendizagem automática no dispositivo do Chrome, marcará estas notificações como fraude e oferecerá aos utilizadores a opção de as cancelar ou bloquear.

A Google afirma ainda que a inteligência artificial é utilizada ativamente no lado do motor de busca. De acordo com as informações partilhadas pela empresa, centenas de milhões de tentativas de fraude são evitadas todos os dias nos resultados de pesquisa graças aos sistemas suportados por inteligência artificial.

Estes sistemas de IA contribuem para a deteção de 20 vezes mais casos de fraude do que os métodos tradicionais. É assim uma melhoria simples, mas que fará toda a diferença para os utilizadores trazendo mais segurança e o prevenir de fraudes.