Tesla parece estar a perder para a Waymo: fabricantes não querem o Full Self-Driving
Os carros autónomos são um objetivo de algumas marcas, particularmente da Tesla, que comunica o seu sistema há largos anos. Entretanto, apesar do que o diretor-executivo da empresa foi dizendo, as fabricantes rivais parecem não querer integrar o Full Self-Driving (FSD) nos seus veículos, estando mais interessadas na proposta da Waymo.
Embora o público associe a Tesla aos veículos elétricos, pelo caminho notável que percorre nesse mercado, a empresa apresenta-se como mais do que isso, explorando áreas como a robótica, a Inteligência Artificial e a energia.
Neste contexto multidisciplinar, o diretor-executivo assumiu e comunicou, durante muito tempo, que as fabricantes rivais iriam, eventualmente, adotar o sistema Full Self-Driving da empresa, tal era a qualidade da proposta.
Conforme recordado pela imprensa automóvel internacional, no início de 2021, durante a teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre de 2020, Elon Musk afirmou, pela primeira vez, que a Tesla tinha tido "discussões preliminares" com outras fabricantes sobre o licenciamento do software.
Durante anos, reiterou essa abertura das empresas rivais, tendo até publicado, em junho de 2023, que a Tesla estava "feliz em licenciar o Autopilot/ FSD ou outra tecnologia" para os concorrentes.
Tesla aspires to be as helpful as possible to other car companies.
We made all our patents freely available several years ago.
Now, we are enabling other companies to use our Supercharger network.
Also happy to license Autopilot/FSD or other Tesla technology.
— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2023
Em abril do ano passado, mais uma vez, Musk afirmou que a Tesla estava "em negociações com uma grande fabricante de automóveis" e que havia uma "boa probabilidade" de um acordo ser assinado nesse ano.
Essas discussões, que seriam com o diretor-executivo da Ford, não terão culminado num acordo, tendo em conta que Jim Farley rejeitou publicamente a ideia de usar o sistema da Tesla, defendendo que a Waymo faz mais sentido.
Fabricantes não querem licenciar Full Self-Driving da Tesla
Apesar do que o diretor-executivo da Tesla foi dizendo, parece que as fabricantes de automóveis não estão particularmente interessadas no Full Self-Driving da empresa. Quem o disse foi o próprio Elon Musk, recentemente, partilhando que as discussões com outras fabricantes de automóveis estavam estagnadas.
Tentei avisá-los e até me ofereci para licenciar o FSD da Tesla, mas eles não querem! É uma loucura... Quando as fabricantes tradicionais ocasionalmente entram em contacto, elas discutem timidamente a implementação do FSD para um pequeno programa em cinco anos com requisitos inviáveis para a Tesla, o que é inútil.
Escreveu Elon Musk, na seguinte publicação:
I’ve tried to warn them and even offered to license Tesla FSD, but they don’t want it! Crazy …
When legacy auto does occasionally reach out, they tepidly discuss implementing FSD for a tiny program in 5 years with unworkable requirements for Tesla, so pointless. 🤷♂️
🦕 🦕
— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2025
A inviabilidade que Elon Musk menciona poderá dever-se ao facto de a indústria automóvel exigir um sistema de efetiva condução autónoma, disponível após cumprimento de requisitos, testes e validação.
Por sua vez, contudo, a Tesla orienta-se por uma estratégia de "implementação agressiva". Por via de uma versão beta do software, o chamado "Supervisionado", a validação do sistema dá-se na estrada, pela mão dos clientes.
Uma abordagem que, aliás, já resultou em várias investigações e processos judiciais.
Enquanto isso, fabricantes de automóveis, como a Toyota, já estabeleceram uma parceria com a Waymo, com o objetivo de integrar a sua tecnologia de condução autónoma nos seus veículos de consumo.
