Tesla parece estar a perder para a Waymo: fabricantes não querem o Full Self-Driving

Os carros autónomos são um objetivo de algumas marcas, particularmente da Tesla, que comunica o seu sistema há largos anos. Entretanto, apesar do que o diretor-executivo da empresa foi dizendo, as fabricantes rivais parecem não querer integrar o Full Self-Driving (FSD) nos seus veículos, estando mais interessadas na proposta da Waymo.

Embora o público associe a Tesla aos veículos elétricos, pelo caminho notável que percorre nesse mercado, a empresa apresenta-se como mais do que isso, explorando áreas como a robótica, a Inteligência Artificial e a energia.

Neste contexto multidisciplinar, o diretor-executivo assumiu e comunicou, durante muito tempo, que as fabricantes rivais iriam, eventualmente, adotar o sistema Full Self-Driving da empresa, tal era a qualidade da proposta.

Conforme recordado pela imprensa automóvel internacional, no início de 2021, durante a teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre de 2020, Elon Musk afirmou, pela primeira vez, que a Tesla tinha tido "discussões preliminares" com outras fabricantes sobre o licenciamento do software.

Durante anos, reiterou essa abertura das empresas rivais, tendo até publicado, em junho de 2023, que a Tesla estava "feliz em licenciar o Autopilot/ FSD ou outra tecnologia" para os concorrentes.

Em abril do ano passado, mais uma vez, Musk afirmou que a Tesla estava "em negociações com uma grande fabricante de automóveis" e que havia uma "boa probabilidade" de um acordo ser assinado nesse ano.

Essas discussões, que seriam com o diretor-executivo da Ford, não terão culminado num acordo, tendo em conta que Jim Farley rejeitou publicamente a ideia de usar o sistema da Tesla, defendendo que a Waymo faz mais sentido.

Fabricantes não querem licenciar Full Self-Driving da Tesla

Apesar do que o diretor-executivo da Tesla foi dizendo, parece que as fabricantes de automóveis não estão particularmente interessadas no Full Self-Driving da empresa. Quem o disse foi o próprio Elon Musk, recentemente, partilhando que as discussões com outras fabricantes de automóveis estavam estagnadas.

Tentei avisá-los e até me ofereci para licenciar o FSD da Tesla, mas eles não querem! É uma loucura... Quando as fabricantes tradicionais ocasionalmente entram em contacto, elas discutem timidamente a implementação do FSD para um pequeno programa em cinco anos com requisitos inviáveis para a Tesla, o que é inútil.

Escreveu Elon Musk, na seguinte publicação:

A inviabilidade que Elon Musk menciona poderá dever-se ao facto de a indústria automóvel exigir um sistema de efetiva condução autónoma, disponível após cumprimento de requisitos, testes e validação.

Por sua vez, contudo, a Tesla orienta-se por uma estratégia de "implementação agressiva". Por via de uma versão beta do software, o chamado "Supervisionado", a validação do sistema dá-se na estrada, pela mão dos clientes.

Uma abordagem que, aliás, já resultou em várias investigações e processos judiciais.

Enquanto isso, fabricantes de automóveis, como a Toyota, já estabeleceram uma parceria com a Waymo, com o objetivo de integrar a sua tecnologia de condução autónoma nos seus veículos de consumo.