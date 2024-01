Apple atualizou informações sobre a bateria dos óculos Vision Pro

Ontem, a Apple anunciou que o seu primeiro dispositivo de computação espacial, os óculos Vision Pro, estarão à venda nos Estados Unidos a 2 de fevereiro. A empresa também forneceu mais pormenores sobre o produto, incluindo a duração da bateria. Veja o que mudou naqueles que dizem ser a revolução da Realidade Virtual.

Apple Vision Pro recebem atualização de informação sobre bateria

Anteriormente, a Apple disse que os Vision Pro proporcionariam até 2 horas de utilização quando ligados a uma bateria externa. A empresa também disse que o dispositivo "permite o uso durante todo o dia se estiverem ligados a uma fonte de alimentação". No entanto, a Apple atualizou a página oficial dos Vision Pro na web.

A principal mudança na atualização é a duração da bateria do dispositivo. De acordo com a Apple, os Vision Pro podem fornecer "até 2,5 horas" de reprodução de vídeo 2D ao usar uma bateria externa.

A bateria externa pode suportar até 2 horas de utilização normal e até 2,5 horas de reprodução de vídeo.

Refere a empresa no seu site.

Isto significa que os utilizadores podem ver filmes, séries de TV ou vídeos do YouTube durante mais tempo quando utilizam uma bateria externa. A Apple também revelou que o resultado do teste da bateria se baseia em conteúdos de filmes 2D utilizados na aplicação Apple TV.

A empresa de Cupertino define "utilização geral" como a realização de tarefas que incluem a reprodução de vídeo, a navegação na Internet, a gravação de vídeos espaciais e as chamadas FaceTime.

Além disso, é igualmente explicado que os utilizadores dos Vision Pro poderão ver filmes e programas de televisão da Apple TV+, Disney+, Max e outros serviços num ecrã de 30 metros de largura com suporte para conteúdo HDR. Na aplicação Apple TV, os utilizadores poderão ver mais de 150 filmes em 3D.

A bateria externa incluída nos Vision Pro também está equipada com um cabo de carregamento USB tipo C e um adaptador de alimentação USB tipo C.

A duração prolongada da bateria para a reprodução de vídeo permite aos utilizadores assistir a conteúdos mais extensos sem necessidade de recarregar. Além disso, a opção de utilizar o dispositivo indefinidamente quando ligado a uma fonte de alimentação externa aumenta a flexibilidade geral dos Vision Pro.

As informações atualizadas sobre a duração da bateria aumentam o interesse do dispositivo para entretenimento e utilização profissional. Estas informações fornecem uma visão geral abrangente da duração da bateria dos Apple Vision Pro, destacando as melhorias específicas para a reprodução de vídeo 2D.

Apple Vision Pro: preço e conteúdo da caixa

A versão básica dos Vision Pro tem um preço de 3499 dólares (cerca de 3200 euros). Este dispositivo vem com 256 GB de espaço de armazenamento. Existem outras opções, mas a Apple não divulgou os preços.

Na caixa dos Vision Pro, os utilizadores encontrarão o seguinte:

Um bloqueador de luz, existem dois acessórios diferentes;

Uma capa protetora para a parte frontal do dispositivo;

Um pano de polimento;

Uma bateria;

Um cabo de carregamento USB tipo C;

Um adaptador de corrente USB tipo C.

Apple cola lançamento dos Vision Pro ao sucesso do lançamento do iPhone

Os Apple Vision Pro serão lançados no próximo dia 2 de fevereiro, e a Apple lançou um teaser chamado “Get Ready”, repleto de clipes de estrelas a colocar os seus óculos de realidade virtual.

Poucas informações novas foram partilhadas sobre o novo dispositivo desde a sua revelação na WWDC 2023. O que sabemos é que é o primeiro dispositivo de computação espacial da Apple que expande o ecossistema de dispositivos da maçã.

O teaser é como os outros vídeos curtos semelhantes a anúncios da empresa. São cerca de 30 segundos e provavelmente aparecerão como um anúncio no YouTube e noutros locais.

Os filmes mencionados no anúncio incluem "Homem-Formiga", "Fantástico Sr. Fox", "Star Wars: Uma Nova Esperança", "Star Trek", "Homem de Ferro" e "Regresso ao Futuro Parte II". Estes títulos estarão prontos para serem exibidos nos óculos espaciais da Apple.

Curiosamente, a Apple lançou a documentação para programadores na segunda-feira, solicitando-lhes que não se referissem aos Apple Vision Pro como uns “óculos” nas aplicações ou descrições. No entanto, o marketing não parece avesso a apontar que o dispositivo da Apple é muito parecido com uns óculos, que muitas vezes foram presença na ficção científica ao longo de décadas de filmes.

A Apple exibiu um anúncio semelhante para o iPhone original com cenas de filmes e programas de TV com personagens a atender o telefone.

Em resumo... a Apple está a trabalhar a todo o vapor para colocar o seu revolucionário produto pronto para ser encomendado já dia 19 de janeiro, ao "módico" preço de 3499 dólares (para a versão de 256 GB de armazenamento).

Como referido em cima, dia 2 de fevereiro estarão nas Apple Store.