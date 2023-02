NOS é o primeiro operador a lançar o Wi-Fi 6E em Portugal

O Wi-Fi 6E é uma extensão do padrão Wi-Fi 6 no espectro de 6 GHz, que permite obter mais velocidade (até 1Gpbs), menor latência e mais segurança de rede. A NOS surge como o primeiro operador a lançar uma solução com Wi-Fi 6E em Portugal.

A NOS é o primeiro operador a lançar o Wi-Fi 6E, a mais avançada tecnologia wireless. A NOS reforça assim as vantagens do Wi-Fi Total, uma solução já por si bastante completa e inovadora, que se adapta às necessidades de cada casa, e a única a incluir instalação certificada, diagnóstico e apoio permanente, com monitorização remota e permanente de qualidade.

No momento da instalação os técnicos fazem uma avaliação do Wi-Fi em toda a casa, analisando as características e configuração da mesma, por forma a determinar o número de equipamentos necessários, bem como os locais ideais para a sua instalação e, assim, garantir uma solução totalmente adequada à utilização.

Esta nova tecnologia possibilita uma elevada capacidade, com mais canais e sem sobreposição, o que permite reduzir a interferência e o congestionamento em sinais Wi-Fi causados, por exemplo, por vizinhos e mantendo o bom desempenho da rede constante. O Wi-Fi 6E utiliza canais de 160 MHz, o que garante uma latência reduzida, essencial em jogos online, e melhora significativamente a experiência de utilização de aplicações de alta largura de banda, que requerem maior velocidade de transmissão de dados, como a transmissão de vídeo de alta definição ou as tecnologias imersivas de realidade virtual e aumentada.

A solução da NOS para o Wi-Fi 6E

Segundo a empresa, trata-se de uma solução em parceria com a Plume, uma das maiores empresas de tecnologia, que utiliza os Super Extenders Wi-FI 6e Triband, permitindo ter uma banda adicional para ligação entre os extenders Wi-Fi em 6GHz.

Isto significa que não é apenas a velocidade mais rápida, mas também um sinal Wi-Fi consistentemente forte, para uma conexão mais estável e fluida em todos os dispositivos.

Inclui ainda tecnologia exclusiva da Plume Adaptive Wi-Fi que, através de inteligência artificial, garante que a qualidade do sinal se adapta à exigência de cada dispositivo. Incluída no Wi-Fi Total 6E esta tecnologia permite um sinal sem interrupções mesmo quando uma pessoa se desloca pela casa, adaptando de forma dinâmica a resposta dos Super Extenders 6E, de acordo com as necessidades dos vários dispositivos ligados à internet.

Incluída na solução Wi-Fi Total 6E encontra-se a HomePass, uma aplicação da Plume para gestão, controlo e segurança para o segmento residencial, que permite, por exemplo, consultar a qualidade da ligação e personalizar os acessos à rede, com a criação de redes personalizadas ou a introdução de um filtro de conteúdos inadequados para crianças.

Incorpora ainda funcionalidades como segurança avançada contra ameaças informáticas, bloqueio de anúncios e a possibilidade de envio de alertas se forem detetados movimentos em casa enquanto o utilizador está fora.

O Wi-Fi Total conta com uma oferta personalizada para cada cliente, residencial ou empresarial, com uma mensalidade de € 9,99 por mês, com o Wi-Fi Total 6E a ter uma mensalidade de €14,99/mês.