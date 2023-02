O programa Popcorner, um magazine de cultura pop criado pelo SAPO em parceria com a Comic Con Portugal, estreia amanhã, 23 de fevereiro, a sua segunda temporada. Com Inês Gens Mendes e Tiago David como anfitriões, o programa apresenta todas as novidades do universo da cultura pop.

Com episódios semanais, todas as quintas-feiras, a nova temporada voltará a contar com as sugestões de cinema de Luís Salvado, jornalista e diretor de programação do canal Cinemundo, e continuará a dar destaque a temas relacionados como cinema, séries, filmes e banda desenhada.

O programa contará também com entrevistas a convidados. No episódio de estreia, a conversa será com o realizador João Gonzalez e o produtor Bruno Caetano, responsáveis por “Ice Merchants”, a curta-metragem de animação que deu a Portugal o seu primeiro filme nomeado para os Óscares e que tem o apoio do MEO.

Nesta segunda edição os espetadores vão também poder participar ativamente no programa, enviando a sua opinião sobre um filme, um jogo ou uma série do momento. Os melhores vídeos serão exibidos no novo espaço “VoxPopcorner”.

A segunda temporada traz ainda muitas novidades:

A rubrica “Viral Corner”, que destacará tendências virais nas redes sociais criadas por filmes e séries. • O segmento “Diz-me o que andas a ver”, que convidará figuras públicas para falar sobre os filmes, séries ou jogos que as marcaram nos últimos tempos. No primeiro episódio será o ator Joaquim de Almeida a partilhar com o público as suas sugestões.

A rubrica “Poptugal”, na qual estarão em destaque histórias de portugueses que têm dado contributos de peso para a indústria da cultura pop.

“Guilty Pleasures”, em que nomes conhecidos da cultura partilharão qual o filme, o livro ou a série que adoram e nunca tiveram coragem de partilhar com os seus fãs e seguidores.

Os novos episódios de “Popcorner” podem ser vistos no SAPO Mag, no canal Cinemundo e no site da Comic Con Portugal EPOPCULTURE News.