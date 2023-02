China: Vendas de placas gráficas cairam drasticamente em 42%

O mercado das placas gráficas é um dos mais rentáveis ao nível do segmento de hardware. E devido às restrições dos EUA, ao qual também se juntaram agora o Japão e os Países Baixos, a China não teve outra alternativa do que tentar criar os seus próprios equipamentos. No entanto, as últimas informações do setor não são nada animadoras, pois a venda de placas gráficas no país chinês caiu drasticamente em 42%.

A China, assim como os países asiáticos no geral, sempre tiveram um papel significativo quando se trata de equipamentos tecnológicos. Muitas das mais poderosas empresas norte-americanas recorriam a este e outros países para levar a cabo a produção dos seus produtos, muito devido à força de trabalho em maior escala. Mas tudo isto mudou depois que os EUA aplicaram pesadas coimas, sanções e restrições ao país de Xi Jinping.

Consequentemente, as marcas chinesas tiveram que tentar subsistir com os recursos internos, nomeadamente ao nível de hardware, sendo que no campo das placas gráficas também surgiram alguns modelos 'made in China'. Mas este setor está a atravessar dificuldades a nível global e na China a situação não é diferente.

Venda de GPUs na China cai 42%

De acordo com as informações constantes nos relatórios de mercado da Board Channels, a venda de placas gráficas caiu drasticamente na China no mês de janeiro de 2023. Os detalhes revelam que essa queda foi de 42%, ou seja, para quase metade face ao mês anterior.

Esta descida na venda afetou todos os géneros de placas gráficas disponíveis no país. No entanto, os dados mostram que os envios conseguiram registar um pequeno aumento de 9% em comparação ao mês de dezembro de 2022. Mas este aumento também se deve ao facto de muitas marcas do setor terem implementado diversas ofertas como forma de escoar GPUs que se estavam a acumular para conseguirem dar lugar às gráficas da nova geração.

A marca chinesa Colorful foi a que conseguiu vender mais placas gráficas nesse período, seguindo-se outros nomes como a ASUS, GigaByte, MSI e GALAX. Já no que refere às empresas que venderam menos GPUs estão a Gainward e a ZOTAC.

Embora estes números sejam realmente desanimadores, as fabricantes esperam que tudo melhore neste mês de fevereiro, contando para isso com a chegada de novos hardwares, nomeadamente portáteis da nova geração.

