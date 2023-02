Icecream Ebook Reader, um leitor EPUB gratuito e muito fácil de usar

Não há como pegar num livro, sentir a textura e o cheiro do papel e começar uma boa leitura. Os formatos digitais não vieram tentar substituir esse processo, porque é insubstituível, mas conseguem tornar a vida mais prática, com maior organização, mais económica e mais amiga do ambiente. O software para tratar livros digitais não é um "bem adquirido". Há pagos, há gratuitos, e há gratuitos muito bons e fáceis de usar. Conheça o Icecream Ebook Reader.

Se gosta de leitura e precisa de portabilidade e praticidade, precisará também de um bom leitor de Ebooks. Não estamos a falar de um mero leitor PDF, mas sim de um software capaz de processar o texto, reformatá-lo e mostrá-lo da forma que o utilizador preferir, incluindo a alteração de cor de fundo das páginas.

É claro que tudo isto também se aplica a livros técnicos, principalmente no que respeita a criar anotações, sublinhados e pesquisar no texto. Mas vamos conhecer em pormenor o que o Icecream Ebook Reader pode oferecer.

Organize a sua biblioteca digital

Ter os ficheiros Epub, Mobi ou PDF organizados por pastas é, geralmente, o que todos os utilizadores fazem. Mas com um software apropriado é possível ir um pouco mais além.

Além de ser possível identificar os livros já lidos e listá-los por formato e por favoritos, pode ainda criar categorias para que tudo fique bem catalogado. Mas mais, poderá ordenar por Título, Autor, Data ou pela inclusão de Notas. Podem também ser mostrados em ícones grandes ou em lista.

A pesquisa também está disponível, incidindo sobre o título, autor ou notas.

A leitura no Icecream Ebook Reader

Ao abrir um documento de texto suportado (Epub, Mobi, FB2 e PDF), é imediatamente presenteado com o texto já rearranjado e adaptado à janela do Icecream Ebook Reader.

Tem à disposição a navegação por secções ou capítulos, disponível a partir do botão Conteúdos, ou então a navegação livre utilizando a barra horizontal inferior.

Como em livros físicos, onde o marcador de página está sempre por perto, também aqui poderá adicionar o marcador para nunca esquecer a página onde ficou e o dia em que o adicionou.

Ao selecionar texto também tem a possibilidade de sublinhar, utilizando uma das 5 cores disponíveis. Pode ainda adicionar nota, pesquisar esse texto diretamente no Google ou na Wikipedia, traduzir ou copiar.

Nas definições tem disponíveis os ajustes mais técnicos. É possível alterar o tema de visualização, onde é alterada a cor de fundo e do texto, ajustar a vista da página, o tipo de letra, o tamanho e o espaçamento entre linhas.

E claro, se não estiver com vontade para ler, ou se estiver a fazer uma tarefa que não permita ler mas que permite ouvir, tem à disposição a leitura em voz alta, que utiliza o recurso as vozes disponíveis no Windows. Assim, a existência de determinado idioma está apenas ao alcance da sua instalação a partir das definições de voz do Windows.

Poderá, adicionalmente, ajustar o volume, a velocidade e o passo de leitura.

Finalmente, tem disponíveis diversas teclas de atalho, para fazer a maioria das funcionalidades a partir do teclado, nem precisar de utilizar o rato.

Funcionalidades da versão Pro

A versão gratuita permite fazer o essencial, mas há algumas funcionalidades que não estão disponíveis, como a cópia de texto, a criação de notas com texto, criação de novas categorias na biblioteca e edição do nome e autor dos livros.

Assim, está disponível a versão Pro, por um preço de 19,95€/ano ou 39,95€ em licença vitalícia.

Em conclusão...

O Icecream Ebook Reader mostrou-se um leitor de Ebooks muito simples mas, ao mesmo tempo, muito competente na forma como permite organizar a biblioteca e auxiliar a leitura. É um software essencial para quem começa a dar preferência à vertente digital da leitura, que acaba por otimizar e dar maior conforto a todo o processo.

A versão gratuita é suficiente, sem qualquer publicidade, tendo sempre a possibilidade de ir um pouco mais além com as funcionalidades adicionais da versão Pro.

Icecream Ebook Reader