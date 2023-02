Esfera gigante deu à costa: será de um balão espião ou de um OVNI?

Se já abriu o Twitter hoje, certamente que viu o vídeo da esfera que deu à costa numa praia do Japão. As partilhas especulam a origem desta esfera de 1,5 metros, que poderá ser parte de um balão espião ou, quem sabe, de um OVNI... Qual será a melhor explicação?

Ainda que as autoridades ainda não tenham avançado com uma explicação sobre o que poderá ser a esfera gigante que se encontra numa praia da cidade japonesa Hamamatsu, existem já algumas informações que parecem apontar para uma explicação.

A esfera é de metal e mede cerca de 1,5 metro de diâmetro. Numa primeira avaliação, as autoridades analisaram se poderia ser algo como um mina. Contudo, tecnologia de raio-X deu como garantida que a esfera é oca e sem qualquer elemento no seu interior.

Outro facto interessante de perceber é que este objeto tem umas alças, indicando que poderia estar acoplada a algum outra coisa, por exemplo, ser uma boia de amarração que se soltou e flutuou, acabando por ficar ali naquela praia.

A ideia de que poderá ser algo relacionado com espionagem das vizinhas Coreia do Norte ou China é também uma hipótese levantada. Nos últimos anos, segundo avança o The Guardian, muitos foram os balões espiões chineses avistados no território japonês. Contudo, as autoridades já descartaram também esta hipótese.

A hipótese de que poderá ser um objeto vindo de outra galáxia foi também levantada, principalmente pelas comunidades que se dedicam a estudar este tipo de fenómenos.

O mais caricato é que, segundo um morador da região que passa naquela zona todos os dias, o objeto já está naquela praia há mais de um mês, sem que nenhuma atenção tivesse recebido nem por parte das autoridades, nem da comunicação social.