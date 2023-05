Pokémon GO angariou 34,7 milhões de dólares em abril, mas é um resultado fraco

Pokémon GO é um popular jogo jogado por milhares de pessoas em todo o mundo. No entanto, o título não tem apresentado os resultados esperados pelas criadoras. As últimas informações mostram que o jogo arrecadou 'apenas' 34,7 milhões de dólares no mês de abril e este é então o valor mais baixo conseguido desde o ano de 2018.

Pokémon GO só arrecadou 34,7 milhões de dólares em abril

O jogo Pokémon Go foi criado pela Niantic e pela Nintendo, tendo sido lançado a 6 de julho de 2016. Na altura da sua chegada, o título dos populares animes foi um autêntico sucesso, sendo que praticamente todos os gamers falavam do jogo e também foi uma forma de tirar muitos jogadores das suas casas para irem, literalmente, à caça dos pokémons, promovendo assim também a prática de exercício físico.

Mas, ao longo dos anos, a popularidade do jogo deixou de ser a mesma e os últimos resultados mostram isso mesmo. As informações revelam que Pokémon GO angariou 'apenas' 34,7 milhões de dólares no passado mês de abril, sendo este o valor mais baixo registado desde 2018. Recordamos que o popular título foi um dos mais lucrativos do mercado durante os seus 7 anos de existência, mas nos últimos meses o sucesso tem sido cada vez menor.

As informações foram reveladas pelo canal Mobilegamer.biz (via IGN Portugal) e indicam que, no mês de fevereiro, Pokémon GO tinha conseguido angariar 58 milhões de dólares e em março esse valor foi de 42,8 milhões de dólares. Com os novos dados de abril, verifica-se então que o jogo apresentou uma queda significativa de cerca de 40%.

Curiosamente, esta queda abrupta acontece depois da polémica decisão da Niantic de aumentar o preço dos Remote Raids. Mas muitos jogadores queixam-se da falta de novos conteúdos, o que também poderá ter contribuído para estes resultados.

