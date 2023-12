Chegou o carro eléctrico da Xiaomi! Será um “Tesla Killer”?

A Xiaomi apresentou esta quinta-feira o Xiaomi SU7, o seu primeiro carro elétrico. A empresa chinesa colocou a fasquia bem elevada, ao referir que pretende tornar-se um dos cinco maiores fabricantes de automóveis do mundo. Será o novo Xiaomi SU7 um Tesla Killer?

Xiaomi SU7 consegue bater carros da Tesla e da Porsche

O SU7 (SU - Speed Ultra) é o primeiro carro elétrico da Xiaomi. Lei Jun, CEO da empresa, disse que o “motor super eléctrico” tem a capacidade de proporcionar velocidades de aceleração mais rápidas do que os carros da Tesla e da Porsche. Por agora, é apenas um teaser do que será o carro elétrico da Xiaomi que pretende abanar o mercado.

O SU7 vai estar disponível em duas versões (Xiaomi SU7 e Xiaomi SU7 Max). A versão mais barata, o Xiaomi SU7, garantirá uma autonomia de até 668 quilómetros com uma única carga. A versão Max terá autonomia de até 800 quilómetros (a título de comparação, o Model S da Tesla tem uma autonomia que pode chegar aos 650 quilómetros).

Relativamente ao modelo com pack de baterias de 73,6 kWh, será possível ter uma autonomia na ordem dos 628 km a 668 km em ciclo CLTC. Já no caso do pack de baterias de 101 kWh, a autonomia poderá chegar aos 800 km.

Em termos gerais, terá 4,99 metros de comprimento, 1,96 metros de largura e 1,4 metros de altura, com 1980 kg. Estes números vão ser suportados por um motor elétrico de 220 kW (versão base) ou 275 kW de potência, dependendo da versão escolhida pelo consumidor.

O Xiaomi SU7 conseguirá ir dos 0 aos 100 km/h em 5,28 segundos. A velocidade máxima são 210 km/h. A versão Max precisa apenas de 2,78 segundos e pode chegar aos 265 km/h.

A título de comparação, o Taycan Turbo consegue ir dos 0 aos 100km/h em 2,8s. O Tesla Model S em 3,1s e o Model S Plaid, versão mais potente do modelo, consegue chegar dos 0 aos 100 km/h em 1,99s.