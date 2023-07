Reddit não quer saber do histórico dos utilizadores e remove anos de mensagens

Depois de muitas decisões controversas, de um duro braço de ferro entre a rede social e os seus moderadores, agora, muitos utilizadores do Reddit foram apanhados de surpresa com a remoção do seu histórico de conversas e mensagens.

Que se passa com o Reddit?

Os protestos contra o apagão do Reddit não valeram de muito. A empresa não reverteu o curso das suas alterações à API, o que resultou no encerramento de muitas aplicações populares de terceiros. Contudo, com essa tomada de posição, parece terem conseguido dominar a conversa em torno da plataforma durante semanas.

Este ano a rede social já foi atacada por hackers, em fevereiro, e isso deixou marcas profundas. Em junho passado, os criminosos fizeram saber que tinham roubado mais de 80 GB dados do serviço e que para devolverem essa informação exigiram um resgate de 4,5 milhões de dólares e ainda a mudança de preços da API.

A rede social não vergou e tomou outras medidas mais duras. As equipas de moderadores que mudaram as classificações das suas comunidades para “Not Safe For Work” (NSFW).

Para quem não está familiarizado com o termo, NSFW refere-se a conteúdo que pode ser inapropriado para menores de idade e que pode incluir nudez, violência ou linguagem explícita.

Como tal a empresa removeu os moderadores e a outros parece ter aplicado algumas medidas extra. Nesse sentido, ao longo das últimas semanas, muitos Redditors relataram o desaparecimento dos seus registos de conversas privadas e mensagens partilhadas entre outros utilizadores do Reddit ao longo dos anos. Há outros utilizadores a reportar que as mensagens e as conversas nas suas contas pessoais anteriores a 2023 já não estão acessíveis.

Contactada, a rede confirmou que as mensagens e o histórico de conversas já não estão disponíveis, se tiverem sido feitas antes de 1 de janeiro de 2023. Um porta-voz do Reddit encaminhou uma mensagem de atualização das condições de utilização do Reddit enviada a 22 de junho. Nela a empresa partilhava a informação de que tais mensagens seriam removidas.

Na nossa procura contínua de capacitar as comunidades, estamos a fazer a transição para uma nova infraestrutura de conversa. Num esforço para ter uma transição suave e rápida para esta nova infraestrutura, migraremos as mensagens de chat enviadas de 1 de janeiro de 2023 em diante. Esta mudança entrará em vigor a partir de 30 de junho.

Diz a informação partilhada no changelog.

Rede faz "ouvidos de mercador"

Parece que muitos Redditors não receberam o aviso, que aparece após dois outros anúncios de novos recursos. Isto é, essa mensagem aparece pelo menos dez parágrafos abaixo na publicação na nota de atualizações. O aviso também não diz explicitamente que as mensagens anteriores a 2023 serão removidas.

Além disso, alguns Redditors partilharam que as suas mensagens e convertas desapareceram das suas contas dias antes da data de 30 de junho.

Em resposta ao feedback de um dos posts, um administrador do Reddit explicou que o Reddit estava "a migrar os chats antigos para as novas plataformas e, infelizmente, apenas os dados de 2023 são replicados".

A rede está uma expiral de confrontos com os seus utilizadores. Desde o início do ano, com despedimentos pelo meio, esta plataforma tem sido notícia pelos piores motivos.