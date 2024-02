20 anos do Facebook! A rede social dos que “sabem tudo”

A história de 20 anos do Facebook tem sido marcada por controvérsias – desde o escândalo Cambridge Analytica até às alegações de interferência eleitoral. No entanto, esta rede social é onde milhões de pessoas "vivem constantemente", onde bebem informação e onde muitos se tornaram "especialistas na opinião". Sim, tudo começou a 4 de fevereiro de 2004, quando Mark Zuckerberg lançou o 'thefacebook.com' no seu dormitório em Harvard. E os números de hoje explicam muita coisa!

O TikTok pode estar na moda, mas o Facebook continua a ser a plataforma social mais utilizada no mundo... de longe. Apesar de ter 20 anos, o Facebook continua a ser um gigante absoluto no mundo das redes sociais.

Sabia que...

O Facebook tem mais de três mil milhões de utilizadores ativos mensais?

No segundo trimestre de 2023, o Facebook tinha 3,05 mil milhões de utilizadores ativos mensais, apesar do declínio da popularidade da aplicação entre os jovens. A Meta também informou, na primavera de 2023, que 3,96 mil milhões de pessoas utilizam pelo menos um dos seus principais produtos (Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger) todos os meses.

Mais de 2 mil milhões de pessoas utilizam o Facebook diariamente?

O número de utilizadores ativos diários que o Facebook tem é quase mais impressionante do que os seus números mensais: 2,11 mil milhões de utilizadores iniciam sessão na aplicação ou no site todos os dias - um número que aumentou 5% desde 2023.

O Facebook é a rede social mais popular do mundo?

Com este número de utilizadores ativos mensais, não é de surpreender que o Facebook seja atualmente a rede social mais utilizada no mundo. Em comparação, o segundo classificado, o YouTube, tem apenas 2,4 mil milhões de utilizadores ativos mensais.

O Facebook.com é o terceiro sítio Web mais visitado?

De acordo com a SimilarWeb, o Facebook ocupa o terceiro lugar no mundo - abaixo do Google (#1) e do YouTube (#2).

1,3 mil milhões de contas falsas do Facebook são removidas trimestralmente?

As contas de spam e as contas fraudulentas são um problema para a plataforma da rede social. Em média, são removidas mais de mil milhões de contas falsas do Facebook por trimestre.

A Índia é o maior público do Facebook?

Com 314 milhões de utilizadores, a Índia tem mais contas do que qualquer outro país do mundo. Como podemos ver, os Estados Unidos são o segundo país mais ativo no Facebook, com 175 milhões de utilizadores. (Seguem-se a Indonésia, o Brasil e o México).

Até 2027, o Facebook chegará a 75% da população mundial?

Os estatísticos projetam que o alcance do Facebook continuará a crescer nos próximos anos e, em 2027, poderá chegar a 75,79% das pessoas em todo o mundo.

A melhor altura para publicar no Facebook é entre as 8:00 e o meio-dia?

A melhor altura para publicar no Facebook depende realmente do seu público específico e dos seus hábitos sociais, mas, em média, publicar entre as 8:00 e as 12:00 às terças e quintas-feiras parece ser o ideal.

Mais de 56% dos utilizadores do Facebook são do sexo masculino?

A base de utilizadores do Facebook é mais masculina do que feminina em 2024. 56,3% dos utilizadores identificam-se como homens, enquanto 43,7% dos utilizadores se identificam como mulheres.

5,6% dos utilizadores do Facebook têm mais de 65 anos?

Embora o Facebook tenha cada vez mais a reputação de ser um espaço seguro para os "boomers" (pessoas nascidas no período pós-Segunda Guerra Mundial), a participação dos utilizadores deste grupo demográfico é mínima. Apenas 5,6% dos utilizadores do Facebook têm mais de 65 anos.

Em 2004, quando o estudante de ciência da computação e psicologia Mark Zuckerberg lançou o thefacebook.com, era apenas para estudantes como ele – e não aberto ao público em geral. Foi pensado para que pudessem trocar publicações, mensagens e criar uma rede de ‘amigos’. O seu pilar era o ‘mural’, onde os utilizadores podiam publicar posts ou escrever sobre outros. Na altura, o Facebook seguiu de perto o seu rival do início dos anos 2000, o MySpace, e não era monetizado, pelo que, refrescantemente, não tinha publicidade.

Os Millennials representam quase metade da audiência do Facebook?

O grupo que lançou o Facebook para a fama mundial continua a ser muito ativo na plataforma de redes sociais. Pouco mais de 49% dos utilizadores têm entre 25 e 44 anos.

Os adolescentes têm menos probabilidades de utilizar a rede atualmente do que há 10 anos?

As coisas mudam muito numa década. De acordo com a Pew Research, apenas 33% dos adolescentes têm uma conta ativa no Facebook, contra 71% em 2014-2015.

Apesar disso, o Instagram, também da Meta, continua a dar cartas. O líder na faixa etária de adolescentes ainda é o YouTube, seguido cada vez mais de perto pelo TikTok.

Os utilizadores passam quase 20 horas por mês no Facebook?

É praticamente um trabalho a tempo parcial! Em média, os utilizadores do Facebook acedem à aplicação ou ao sítio Web quase 20 horas por mês. Isto equivale a uma média de cerca de 40 minutos por dia.

A taxa média de envolvimento é inferior a 1%?

Não desanime se não estiver a receber os gostos e comentários de outrora. É totalmente normal ter uma taxa de envolvimento baixa. De facto, a média das páginas do Facebook tem um envolvimento médio dos fãs de apenas 0,07%.

Mais de 80% das pessoas acedem ao Facebook através dos seus telemóveis?

Sim, essa máquina demoníaca que trazemos sempre no bolso, tem uma ligação íntima a esta rede social. 81,8% dos utilizadores do Facebook utilizam apenas um telemóvel. Apenas 1,5% utilizam exclusivamente um computador portátil ou de secretária.

91% das organizações têm uma presença no Facebook?

Empresas de todos os tipos utilizam o Facebook, e os números não mentem. Mais de 90% das marcas têm uma presença no Facebook. O Instagram e o LinkedIn são as outras plataformas de redes sociais mais comuns utilizadas pelas empresas.

A página de fãs mais popular do Facebook é... o Facebook?

A página de fãs mais popular do Facebook é a do próprio Facebook (com mais de 214 milhões de fãs). Outras marcas (ou celebridades) de topo no Facebook incluem o Cristiano Ronaldo, Real Madrid CF, Coca-Cola, FC-Barcelona e Shakira. Por falar nisso, já conhece e segue a do Pplware?

As receitas do Facebook atingirão os 170 mil milhões de dólares este ano?

A receita global anual do Facebook em 2023 foi de cerca de 152 mil milhões de dólares. No entanto, os executivos de publicidade estão a prever um ano de sucesso para 2024, estimando uma receita de 170,82 mil milhões de dólares, uma recuperação após alguns anos de queda influenciada pela pandemia.

50% do tempo a usar o Facebook é passado a ver vídeo?

De acordo com o Facebook, 50% do tempo passado no Facebook ou no Instagram é passado a ver conteúdos de vídeo.

Mais de 2 mil milhões de pessoas veem vídeos no Facebook todos os meses?

E uns impressionantes 74% dos anúncios de vídeo In-Stream não saltáveis do Facebook são vistos até ao fim.

Em 2009, o mundo recebeu uma revolução que mudou até a nossa forma de comunicar. Este foi o ano do botão Like "gosto". E para rivalizar com o Twitter, que tinha sido lançado em 2006, o Facebook também introduziu a etiqueta de fotografias, publicações e comentários.

Agora que já sabe algumas destas estatísticas, alguns destes factos relacionados com uma rede social que já dura há 20 anos, pode cantar os parabéns e bater umas palmas. Parabéns, Facebook!