Novos investimentos reservados para EA Sports FC

Após a "morte" da marca FIFA, é completamente lógico que EA Sports FC se torne a nova coqueluche da Electronic Arts (tal como vimos aqui). Com efeito, o legado que FIFA criou ao longo de mais de duas décadas não pode desvanecer-se de um momento para o outro e é com esse objetivo que a EA Sports revelou um pouco mais sobre o seu forte compromisso com EA Sports FC.

A EA Sports continua a promover e divulgar EA Sports FC com toda a pompa e circunstância. O futuro do futebol virtual da EA Sports, muda de nome este ano mas, certamente não irá perder nenhuma pitada da emoção, adrenalina e entretenimento que FIFA nos habituou ao longo dos anos.

E é nesse sentido que foi apresentado agora, o EA Sports FC Futures, um plano de investimento no valor de 10 milhões de dólares americanos, para o crescimento do futebol comunitário.

Este plano prevê investimentos nos próximos três anos em vários projetos de futebol de base. Este anúncio segue-se à nova identidade de marca, logótipo e visão revelados pela EA Sports para o futuro interativo do futebol: EA Sports FC.

"O EA Sports FC é um símbolo de um futuro positivo para o futebol, e esse futuro será construído com base na entrega aos jovens do acesso e das ferramentas necessárias para seguir os seus sonhos", referiu David Jackson, VP de Marketing de Marca da EA Sports. "Estamos ansiosos para fazer parcerias com organizações e ícones do futebol em todo o mundo para inspirar a próxima geração de jovens fãs de futebol e aumentar o amor pelo jogo."

Hoje foi a primeira de muitas ativações do FC Futures como a EA Sports e a Football Foundation, a instituição de caridade da Premier League, a FA e o Governo do Reino Unido revelaram a 'Rocky and Wrighty Arena' na Turnham Academy no sul de Londres. Inaugurado pela lenda inglesa Ian Wright, o campo proporcionará acesso adicional ao futebol para os jovens da área e ajudará a inspirar a próxima geração de jogadores.

O FC Futures construirá uma biblioteca pública de práticas de treino, produzida em cinco idiomas, que estará disponível ainda este ano para jovens jogadores e treinadores da comunidade verem on-line e usarem nos seus planos de treino.

Além disso, o FC Futures proporcionará acesso da comunidade ao futebol, vai apoiar a criação e renovação de campos, facilitados e distribuídos através de fundações, federações e ligas.

Por último, o FC Futures investirá em acessórios de treino, irá fornecer equipamento de futebol sob a forma de bolas, peitorais, cones e equipamento essencial para o futebol de base.

A EA Sports acordou uma parceria multianual com a União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) para apoiar ainda mais o futebol a nível comunitário, através da consultoria dos Treinadores de Futebol de Base da UEFA e do investimento em iniciativas de futebol de base da UEFA.

"Estamos entusiasmados com a parceria da EA SPORTS e o seu programa EA Sports FC Futures", disse Frank K. Ludolph, Chefe de Desenvolvimento Técnico da UEFA. "Através da nossa equipa de especialistas em educação técnica da UEFA, trabalharemos lado a lado com o nosso parceiro de longo prazo, a EA Sports, para melhorar o nosso apoio ao futebol de base. Esta parceria é uma excelente oportunidade para o Programa de Base da UEFA, uma vez que irá proporcionar um acesso inovador a materiais de formação modernos e personalizados em benefício da próxima geração de jogadores e adeptos de base."

Ian Wright ao lado da mundialmente famosa embaixadora Feminina do Chelsea, Emma Hayes, são os primeiros embaixadores do FC Futures que vão trabalhar com a EA Sports para fornecer mais apoio ao futebol de base.

"Estou encantado por ser um embaixador do EA Sports FC Futures", disse Ian Wright. "É aqui que o futebol começa, aqui mesmo nas nossas comunidades, investir no jogo é um passo crucial para o avanço do futebol global. Tudo isso começa com o fornecimento às crianças do acesso [muito necessário] a instalações para que elas possam brincar o máximo possível em espaços locais seguros. Estou grato à minha velha escola por poder desempenhar um papel no futuro do futebol, e é uma honra estar envolvido."

"Quando cresci em Londres, estava sempre à procura de uma forma de entrar em campo", disse Emma Hayes. "Estou em êxtase por mulheres e talentos sub-representados receberem os recursos que muitos de nós não recebemos. O FC Futures é uma maneira fantástica de oferecer oportunidades exploratórias para a próxima geração de fãs e promover a sua paixão pelo futebol, e isso deixa-me orgulhosa por ser uma embaixadora do FC Futures . Acredito que investimentos como este têm o poder de mudar vidas."

A EA Sports definiu o futebol interativo por 30 anos e construiu uma comunidade global de futebol com mais de 150 milhões nas várias plataformas – uma comunidade que o EA Sports FC continuará a fazer crescer ao lado de parceiros que partilham um objetivo comum, um futuro para o futebol que dê prioridade aos fãs. Construído sobre uma base de inclusão e inovação, os fãs experimentarão autenticidade inigualável que irá permitir uma maior expansão em novas áreas em torno do futebol feminino e futebol de base, com acesso a mais de 19.000 jogadores totalmente licenciados, 700 equipas e 30 ligas, e ainda com o apoio dos mais de 300 parceiros globais de futebol.

Os fãs podem-se inscrever no aqui para se juntarem ao clube e ser um dos primeiros a saber mais, antes ainda das atualizações detalhadas de produto que chegam em julho.