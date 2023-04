BUPi já permitiu georreferenciar mais de 1,3 milhões propriedades

O BUPi (Balcão Único do Prédio) é uma plataforma dirigida aos proprietários de prédios rústicos e mistos, que permite mapear, entender e valorizar o território português, de forma simples e gratuita. Ministra da Justiça diz que já foram georreferenciadas mais de 1,3 milhões propriedades.

Desenvolvida com o objetivo de dotar os proprietários de uma ferramenta que lhes permita capturar no local as coordenadas geográficas dos terrenos, a app BUPi permite, assim, a criação de um polígono a partir da configuração obtida pela demarcação dos limites das propriedades, que pode ser integrado na plataforma Balcão Único do Prédio como esboço e, posteriormente, confirmado pelo Técnico Habilitado no Balcão BUPi no decorrer de todo o processo de registo.

BUPi: georeferenciados o equivalente a 720 mil campos de futebol

O projeto do Balcão Único do Prédio (BUPi) já permitiu georreferenciar 1,3 milhões de propriedades nos 153 municípios nacionais que não dispõem de cadastro

Até ao momento, o BUPi permitiu identificar "68% [de área conhecida] em termos de dominialidade, ocupação e uso", sendo que o objetivo do Governo "é alcançar, até ao final de 2023, a marca dos 90%".

Segundo dados do Ministério da Justiça “temos mais de 900 técnicos habilitados inscritos na Plataforma BUPi” — e também com os “mais duzentos mil cidadãos já recorreram ao BUPi para identificar o que é seu”, foi possível georreferenciar cerca de 20% da área total das matrizes, o equivalente a 720 mil campos de futebol.